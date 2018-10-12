F-35 не готов к бою

Почему Пентагон приостановил полеты истребителей F-35

Власти США временно приостановили полеты истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 для проведения массовой проверки. Сообщается, что эксперты проведут инспекцию топливной трубки внутри двигателей самолетов. Несмотря на то, что F-35 является передовым и дорогостоящим истребителем, программа по его производству уже не раз подвергалась критике в США. В частности, в Пентогане признают, что около половины произведенных самолетов не готовы к бою.

Министерство обороны США приостановило полеты новейших истребителей F-35 для массовой проверки. Сообщается, что ведомство проведет инспекцию топливной системы самолетов. Проверка завершится в срок от 24 до 48 часов, уточнили в Пентагоне.

«Службы США и их иностранные партнеры временно приостановили полеты F-35 для проверки топливной трубки внутри двигателей машин», — пояснили в управлении совместных программ F-35 Lightning II.

В случае, если будут обнаружены неисправности, топливные трубки у всех истребителей F-35 будут заменены. Поводом для приостановки полетов и проверки послужило крушение F-35 в штате Южная Каролина в сентябре этого года.

Точная причина аварии до сих пор не названа. Однако многие эксперты предполагают, что проблема связана именно с топливными трубками, поскольку ранее в апреле F-35 совершил вынужденную экстренную посадку на морской базе в Северной Каролине из-за неисправности топливного отсека.

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II является одним из наиболее передовых самолетов и состоит на вооружении некоторых стран НАТО . В частности, Великобритания и США являются основными эксплуатантами.

На данный момент выпускается три модификации истребителя: A (базовая), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, разработана для морской пехоты США), C (палубная).

Программа создания малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия и стоила США около $1,5 трлн.

В конце сентября этого года F-35B ВВС США произвели первые удары в боевых условиях на территории Афганистана по позициям боевиков радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) (запрещена в России). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех сотрудников Пентагона.

Однако американские СМИ раскритиковали «боевой дебют» F-35. Главной причиной недовольства стала высокая стоимость самолетов. Издание The National Interest сообщило, что использование «супердорогого» истребителя за $115 млн для бомбардировки обычного тайника боевиков с «кучкой Ак-47» стало «большой потерей времени» и «PR-трюком».

Журналисты заявили, что при такой высокой стоимости F-35 используются неэффективно, а это является пустой тратой денег американских налогоплательщиков. В Афганистане и так хватает авиации США, отметили авторы статьи.

Издание также напомнило, что в день авиаудара F-35 замминистра обороны США Патрик Шанахан призвал Пентагон «найти способы сэкономить время и деньги».

«Сэр, кажется, я его нашел», –— пошутили журналисты.

Эти новейшие истребители уже не в первый раз критикуют за технические недостатки при высокой стоимости производства.

Так, эксперты некоммерческой организации Project On Government Oversight (POGO) обвинили минобороны США в сокрытии технических недостатков самолетов. Авторы доклада заявили, что комиссия Пентагона по оценке проекта создания F-35 безосновательно переквалифицировала некоторые недоработки самолета из критичных во второстепенные. По мнению экспертов руководители проекта намерены скрыть недочеты, чтобы решение о серийном производстве F-35 было принято в их пользу. Это должно произойти в октябре 2019 года.

В частности, в докладе POGO говорится, что во время заседания комиссии Пентагона 19 дефектов были перемещены из первой категории во вторую. В их числе система аварийного оповещения для катапультирования пилота.

Эксперты подчеркнули, что в военном ведомстве США не предложили плана по устранению как минимум 10 дефектов, которым понизили степень важности.

В июне нынешнего года главное контрольно-бюджетное управление (GAO) отчиталось о 966 «явных недоработках» в нынешнем проекте истребителя F-35, 110 из них относились к первой категории, напомнили эксперты. Такие недочеты в конструкции самолета «могут повредить надежности, безопасности или другим критическим требованиям» при эксплуатации.

В начале этого года стало известно, что недостатки при производстве истребителей признают и в оборонном ведомстве США.

Глава отдела Пентагона по войсковым испытаниям Роберт Белер в специальном докладе сообщил, что около 50% истребителей F-35 не готовы к боевому сипользованию, причем эту цифру не удалось существенно понизить с октября 2014 года, несмотря на рост количества F-35.

Белер также обратил внимание на некоторые ключевые недостатки в программном обеспечении истребителя, хотя его улучшенные версии появлялись более 30 раз. В общей сложности не устранены порядка тысячи различных дефектов F-35, которые могут сказаться на эффективности его боевого применения, отмечалось в докладе.

Кроме того, в Пентагоне заявили о необходимости снизить стоимость программы. При этом несмотря на выявленные неполадки в работе самолетов, американское военное ведомство намерено ускорить производство F-35.