Почему ищут замену легендарному пистолету

Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

Очередное заявление о разработке «пистолета, который должен заменить пистолет Макарова», прозвучало от одного из уважаемых оружейных бюро. Неудивительно — речь идет о крупнейшем военном заказе. Каковы достоинства и недостатки легендарного ПМ, почему его необходимо менять, и кто претендует занять его место?

В кобуре нынешнего строевого российского офицера по прежнему пылится все тот же ПМ, более известный как пистолет Макарова. Срок службы этого ствола подошел уже к 70 годам — рекордный для подобного вида вооружений. Его уже как пару лет не выпускают вовсе, но сделанного еще при СССР запаса хватит еще не на один десяток лет. Новинки в виде пистолета Ярыгина, пистолета Лебедева, «Стрижа», бесшумного «Вула», в армии по большому счету так и не прижились (за исключением подразделений спецназа). Но знаменитого «макара» все это время пытались заменить.

Из последних попыток создания нового массового пистолета для российской армии — некие разработки и испытания ЦНИИТОЧМАШ , руководство которого утверждает, что их новый пистолет (названия либо нет, либо не афишируется) превзойдет по своим качествам все предшествующие модели. Минобороны пока официально не подтверждает закупки этого пистолета Подольского научно-исследовательского института, который, в отличие от Тулы, Ижевска и даже Кирова, в списке городов-оружейников никогда не значился.

Вероятно, это громкое заявление о создании пистолета на замену легендарного ПМ — всего лишь банальный пиар-ход. Возможно, подольская разработка действительно превзойдет Макарова и Ярыгина, но пока дело ограничивается испытаниями и даже при принятии решения о его поставках в Вооруженные силы пройдет еще несколько лет. Тот же ПМ, уже выпущенный в 1949 году, в армии оказался лишь в 1951-м. В общем, претензии ЦНИИТОЧМАШ на создание нового массового армейского пистолета, мягко говоря, преувеличены.

Болгарии, Вспомним про «старичка» ПМ. Знаменитый «Макаров» если и уступает в известности собрату — автомату Калашникова, то не намного. Это один из самых массовых пистолетов в мире — только на Ижевском механическом заводе с 1949 года было выпущено более 5 миллионов «стволов» этой марки. А еще его производят в Германии Китае и на Украине . Он и по сей день используется в Российской армии и структурах МВД

И хотя в глобальных войнах Россия после 1945-го не участвовала, повоевать «макарычу» пришлось на многих фронтах: Вьетнам Афганистан , две Чечни и многие другие «горячие точки». Это оружие зарекомендовало себя с лучшей стороны именно своей надежностью и неприхотливостью. Там, где пасовали «Кольты» и «Беретты», «Макаров» продолжал надежно работать — в пыли, в грязи, под дождем и в мороз. Собственно, это и требовалось для нашей армии, когда в 1946 году перед конструкторами была поставлена задача разработать новый пистолет для командного состава.

Как и любая новинка, ПМ сразу же подвергся критике. Начиная с того, что, мол, это копия немецкого «Вальтера ПП», чертежи которого наши разведчики нашли в столах немецкого завода в городе Целла-Мелис в 1945 году. Но никто особо и не скрывал, что поскольку «Вальтер ПП» был на тот момент самым удачным в мире пистолетом с самовзводным ударно-спусковым механизмом, перед советскими конструкторами ставилась задача воспроизвести нечто подобное, причем под определенный патрон — 9х18мм. И все же оружейный конструктор Николай Макаров привнес и свои оригинальные идеи. Главное — сделал пистолет значительно проще. Немецкий пистолет состоял из 50 деталей, а ПМ — всего из 29.

Были и другие новинки-изобретения, которых не имелось не только у «Вальтера», но и у любого другого массово производимого в то время пистолета. Например, затвор ПМ после израсходования патронов останавливался в открытом положении, показывая, что нужно пополнить обойму. Как только магазин вставлялся в пистолет, затвор автоматически запирался и, дослав патрон в ствол, вставал в боевое положение. Кроме того, стрельба из «Макарова» начинается простым нажатием указательного пальца на спусковую скобу — без предварительного взвода курка. Все это давало в бою экономию драгоценных секунд и спасло не одну жизнь.

При том, что все отмечали надежность и простоту, отзывы о его меткости расходились до диаметрально противоположных. Критики зло острили, что новый пистолет годится лишь на то, чтобы застрелиться — мол, попасть в противника практически невозможно. Впрочем, пистолет-то и создавался именно для ближнего боя, с мощным останавливающим эффектом пули. Для того же, чтобы ходить в атаку, есть автоматы или пистолеты с более длинным стволом. И вместе с тем полно офицеров, как говорится, «сто из ста» попадают из своего табельного ПМ в грудную мишень с 25 метров.

«Пистолет Макарова на боевые выходы практически никто не брал, за исключением разведчиков, которые использовали его с ПБС — прибором бесшумной стрельбы, — рассказал газете ВЗГЛЯД сенатор, а в прошлом участник боевых действий в Афганистане Франц Клинцевич . — Пистолет в горах вообще вещь бесполезная, ведь огневой контакт там происходит на дистанциях как минимум в 50-100 метров, а ПМ эффективен для опытного стрелка на 25-30 метров. Да и в современном бою командир роты или взвода предпочтет именно автомат. Если говорить о новых моделях пистолетов, то они в большей степени подходят бойцам спецподразделений, для которых и стреляющий нож больше подходит, в том числе за счет бесшумности стрельбы».

Пистолеты, как показывает практика последних лет, находят применение именно у спецназовцев. Возьмем СР1МП, модификация самозарядного пистолета Сердюкова — разработан по заказу силовых подразделений специального назначения. Пистолет Ярыгина, получивший название «Грач», который должен был сменить ПМ, успешно прошел испытания на армейских полигонах, но в итоге используется лишь военными разведчиками и МВД. ГШ-18 разработки конструкторов Грязева и Шипунова из тульского «КБ Приборостроения», с боекомплектом из 18 патронов и высокой мощности боеприпасов, тоже оказался «штучным товаром» и поступил лишь на вооружение прокуратуры и судебных приставов. Автоматический «Стриж», который признан практически идеальным пистолетом, в удлиненной, «штурмовой», версии которого есть приклад, оптический прицел и магазин на 30 патронов, тоже достался спецназовцам. Бесшумный ПСС-2 «Вул», в разработке которого участвовал Петр Сердюков, автор не менее именитого пистолета «Гюрза», стал «игрушкой» для секретных операций.

Стать действительно массовым пистолетом для армии имел бы шансы ПЛ-14 — пистолет ижевского конструктора Дмитрия Лебедева , ученика легендарного конструктора спортивного оружия Ефима Хайдурова. В разработке нового пистолета принимали участие не только конструкторы, но и знатоки стрелкового дела из ФСБ , МВД, Минобороны, а также спортсмены. Конечной целью было создание боевого пистолета для армии, спецслужб и полиции. Предусмотрены были варианты и для спортивной практической стрельбы. В основу нового пистолета был положен ряд базовых концепций, таких, как оптимальная эргономика, безопасность в обращении, высокая надежность с любыми патронами 9х19, высокий ресурс. По ресурсу заложен запас прочности в 10 000 выстрелов — при использовании усиленных бронебойных патронов и практически в два раза больше при использовании обычных.

Тем не менее, ПЛ-14 в массовое производство также не пошел — несмотря на анонсы концерна «Калашников» . И «Макарова» так и не заменил, который по прежнему пылится в кобуре армейских офицеров.

Остается добавить, что замена всех ПМ в российской армии (миллионы стволов) — крайне дорогостоящее мероприятие.

Иначе говоря, весьма выгодный заказ для потенциального производителя. А пистолет Макарова действительно устарел и нуждается в замене, причем не слишком откладывая. А значит, мы еще не раз в ближайшее время услышим от самых разных заводов новые заявления о создании «прекрасного образца для замены легендарного пистолета».