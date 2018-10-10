Зачем спецназу США российские пулеметы?

Из России — с пулями: зачем американскому спецназу российские пулеметы

The National Interest (США) . Цель — якобы в том, чтобы создать инновационный потенциал для конкуренции с зарубежными аналогами. Но не забыла ли Америка про авторские права? Эксперты в США не раз называли российские вооружения устаревшими. Но теперь министерство обороны США предлагает американским компаниям разработать аналог российского оружия, сообщает. Цель — якобы в том, чтобы создать инновационный потенциал для конкуренции с зарубежными аналогами. Но не забыла ли Америка про авторские права?

С чего бы это американским силам специального назначения понадобилось производство российских пулеметов?

Просто посмотрите любое видео на тему военного конфликта, такого как в Ираке Сирии , и ответ станет понятным. Многие вооруженные формирования используют российское или советское оружие или его местные копии — от винтовок до ракетных установок и тяжелых пулеметов, установленных на пикапах. Это означает, что когда американские спецназовцы снабжают некоторые из этих группировок оружием, им приходится «прочесывать» мировой рынок вооружений, чтобы добыть российскую технику, а также запасные части.

Поэтому у командования сил специального назначения США, которое курирует различные подразделения американского спецназа, есть идея — вместо того, чтобы покупать российское оружие, почему бы не производить его самостоятельно? Именно поэтому Главное управление войск специального назначения минобороны США предлагает американским компаниям разработать план производства российского и другого зарубежного оружия.

Согласно программе поддержки малого бизнеса в области инновационных исследований (SBIR), предложенной Главным управлением войск специального назначения, цель состоит в том, чтобы «создать в стране инновационный потенциал для производства полнофункциональных точных копий зарубежного оружия, которые равноценны изделиям, выпускаемым в настоящее время на международном уровне, или превосходят их».

Точнее говоря, Главному управлению войск специального назначения необходимо, чтобы американские компании изучили возможность «разработки документации по готовым изделиям или „переконструирования" и производства в стране следующих видов зарубежного оружия: легкого пулемета 7,62×54R с ленточной подачей, подобного ПКМ (пулемету Калашникова модернизированному), а также тяжелого (крупнокалиберного) пулемета 12,7×108 мм, подобного российскому пулемету НСВ (разработанному Никитиным, Соколовым и Волковым)“.

Компании, которые подадут заявки на участие в научно-исследовательском проекте, должны будут изготовить „пять полнофункциональных опытных образцов (предусматривающих стрельбу боевыми патронами) оружия, подобного зарубежному, которые по форме, креплению и функции напоминают российский тяжелый пулемет НСВ 12,7×108 мм“.

Однако в планы ГУ войск специального назначения США не входит оказание компаниям-изготовителям помощи, например, предоставление технических чертежей, что позволило бы облегчить процесс производства.

Заинтересованные компании должны будут подготовить собственные чертежи иностранного оружия, приобрести соответствующие детали и исходные материалы, а также создать производственные мощности.

Компаниям также придется „решить вопрос производства запасных частей для обслуживания поставляемого оружия“. Кроме того, они должны быть готовы начать и прекратить производство по мере необходимости, а также поставлять различное количество оружия.

Командование сил специального назначения также подчеркивает, что иностранное оружие должно производиться только в США. Производители

»должны будут нанимать только американских работников, приобретать материалы и детали отечественного производства, обеспечивать производство и сборку оружия на американских предприятиях».

Хотя ГУ войск специального назначения США начинает с двух видов российских пулеметов, в предложении о проведении исследовательских работ говорится об оружии иностранного производства в целом.

«Создание собственных мощностей для производства оружия, подобного иностранному, решает эти проблемы благодаря экономической эффективности, а также укрепляет военно-промышленный комплекс страны, обеспечивает надежную и безопасную цепочку поставок и сокращает сроки выполнения заказа».

Возникает вопрос о том, не возникнут ли при производстве российского оружия в Америке без лицензии проблемы с авторскими правами, хотя российские и китайские шпионы не скрывают, что «прибирают к рукам» американские технологии. В любом случае, идея производить иностранное оружие в Америке, вместо того, чтобы закупать его у ненадежных или сомнительных международных торговцев оружием, кажется разумной и экономически целесообразной.