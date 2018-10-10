F-35B впервые запустил ракету HIMARS

Американский истребитель укороченного взлета и вертикальной посадки КМП США F-35B Lightning II впервые использовался для наводки ракеты мобильной реактивной системой залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), сообщает Marine Corps Times.

Отмечается, что самолет, проведя разведку в районе положения предполагаемой цели, передал ее уточненные координаты системе HIMARS, которая использовала полученную информацию для нанесения ракетного удара.

Интегрированные испытания F-35B Lightning II и HIMARS проходили в штате Аризона (США). Тесты признаны успешными. В Корпусе морской пехоты полагают, что подобная тактика ведения боя может использоваться в условиях островов Тихого океана.

В сентябре самолет КМП США F-35B Lightning II, взлетевший с палубы десантного штурмового корабля ВМС США USS Essex в Персидском заливе, стал первым американским F-35 Lightning II, принявшим участие в авиаударе. В том же месяце в Южной Каролине (США) впервые упал F-35 Lightning II.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).