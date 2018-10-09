Как в Израиле модифицировали «калаш»

Как в Израиле модифицировали автомат Калашникова

Советскому «калашу», автомату Калашникова, АК-47, в текущем году исполняется 70 лет. Модификации этого легендарного отечественного автомата Михаила Калашникова максимально быстро снискали мировую славу.

В этом плане АК переплюнул немецкий «Маузер» — никогда и нигде за всю историю стрелкового вооружения планеты на протяжении столь долгого времени практически на всех континентах Земли не угасал массовый интерес к отдельно взятой единице автоматического оружия.

Технологии производства автомата Калашникова воровались и покупались, державы пытались на их основе делать что-то свое. Израильский вариант «осмысления» нашего АК — из этой серии.

«Альфа» и Омега

В конце прошлого года израильтяне презентовали в Москве на международной выставке свою новую штурмовую винтовку «АК Alfa». Оружие создано израильской компанией САА и предназначено, в том числе, на экспорт. Покупать «Альфу» выразила готовность Америка. Американцы с «Kалашниковым» знакомы еще с Вьетнама — после окончания кампании, в которой с обеих сторон участвовали СССР и США , в Штатах официально разрешили иметь советские автоматы гражданским лицам, — на законной основе, разумеется, с соответствующей регистрацией.

На что готовы израильтяне

«Калашников» применительно к современным требованиям к оружию тяжелый агрегат — в нем много составляющих из стали. Иностранные вариации АК — это всегда попытка сохранения основных характеристик нашего автомата с возможностью использования аналоговых компонентов в конструкции оружия. Израильтяне сделали на основе АК штурмовую винтовку двух калибров — 5,56 мм и 7,62 мм. С компанией САА российский военно-промышленный комплекс начал сотрудничать 6 лет назад, когда стало ясно, что современные активные игроки на рынке продаж отечественного АК — только несколько африканских и азиатских стран. А израильтяне готовы освоить производство AK Alfa в промышленных масштабах — у них имеются соответствующие условия.

Наши же и модернизируют

Израильтяне знают АК очень хорошо — автомат давно на вооружении палестинских террористов и солдат арабских армий. Однако это знание сопряжено с желанием адаптировать убойную машину к современным требованиям: на действующее стрелковое оружие необходимо устанавливать приборы ночного видения, оптику для снайперской стрельбы и иные полезные приспособления, без которых немыслим современный «крутой рейнджер». Приобретя разрешение на модернизацию АК и промоушен модификации российского автомата, израильтяне создали у себя производственную группу «Калашников-Израэль», костяк которой составили бывшие граждане СССР — лучшие ученые-оружейники Израиля. Как утверждает директор по маркетингу САА Антон Коломиец, их фирма за рубежом имеет эксклюзивные законные права на использование логотипа российского концерна «Калашников» . Главный разработчик израильской АК Alfa — бывший советский гражданин Михаил Бинорина, человек с большим боевым опытом. Его идеи по перевоплощению и адаптации автомата Калашникова к современным условиям имеют практическое значение — Бинорина по своему опыту знает, что и как надо дорабатывать.

Простота и оригинальность

Израильтяне взяли за основу своей штурмовой винтовки «внутренности» нашей «Сайги» — гражданской версии АК, и поместили их в полимерную оболочку. Применение термостойких и ударостойких полимеров в производстве оружия — современный общемировой тренд. Свою «Альфу» израильтяне сделали удобной и для левшей — конструкция штурмовой винтовки в данном случае универсальна. Модернизированная версия АК также позволяет устанавливать на винтовку всевозможные прицелы, регулировать режимы огня и выполнять другие необходимые в современной бою функции. «Родовой» калибр винтовки подходит для магазинов АК, а 5,56 мм — для штатных магазинов израильской винтовки «Галил». Израильтяне уже налаживают рынки сбыта АК Alfa. Активно берет штурмовую винтовку Конго — туда продано уже более полутора тысяч штук. Планируется создавать и гражданский экземпляр, соответствующие разработки в САА уже ведутся.