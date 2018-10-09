МиГ-21 напомнил США о «собачьих схватках»

Истребитель, созданный на заре холодной войны, до сих пор вызывает восхищение у американских военных аналитиков. Это не просто дань уважения раритетной боевой машине. Наблюдая за пилотажем МиГ-21, американцы признают преимущество советских авиаконструкторов, которые могли создавать более «подвижные» и манёвренные самолёты.

Истребитель ВВС Румынии вызвал восхищение в Соединённых Штатах . Видео полёта румынского МиГ-21 Lancer напоминает о приёмах «рычага и штурвала», — прокомментировал ролик, выложенный на Facebook Министерством национальной обороны Румынии, военный обозреватель американского издания The Drive Тайлер Роговей, намекая на высокую манёвренность крылатой машины.

Лёгкий фронтовой истребитель третьего поколения МиГ-21 разработан в СССР в середине 1950-х годов и является самым распространённым сверхзвуковым самолётом в мире. Во время войны во Вьетнаме он доставил американцам много неприятностей. По российским данным, в воздушных боях северовьетнамские «двадцатьпервые» одержали 165 воздушных побед. По соотношению успешных вылетов к количеству потерь МиГ-21 являлся самым эффективным из участвовавших во Вьетнамской войне боевых самолётов. В американских ВВС были вынуждены выработать особую тактику воздушного боя для противостояния сверхманёвренным советским истребителям.

В распоряжении Румынии сейчас имеется около 30 МиГ-21 Lancer. Эта версия истребителя была в 1990-е годы модернизирована для румынских ВВС израильской компанией Elbit Systems. От обычных МиГ-21 этот самолёт отличают, в первую очередь, более «продвинутые» средства радиоэлектронной борьбы и приспособленный для ношения современного оружия подфюзеляжный пилон. В России истребитель был снят с вооружения в начале 1990-х годов.

Для своего времени МиГ-21 был однозначно хорошей машиной. Сейчас это всё-таки реликтовая техника, годная больше для авиашоу, чем для противостояния современным боевым самолётам, отмечает News.ru заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко:

«У любителей авиации он, видимо, вызывает такие же эмоции, как Volkswagen «Жук» у автомобилистов — что-то старое, классическое, порождающее ностальгию».

В то же время, продолжает Дрозденко, МиГ-21, совершающий манёвры, напоминает американцам о принципиальной разнице в тактике воздушного боя, принятой в США и в России.

«На протяжении нескольких десятилетий американские авиаконструкторы создают самолёты, «заточенные» исключительно под тактику дальнего боя: незаметно подобраться, нанести удар издалека и уйти. Dog fight („собачья схватка“, так американские военные называют ближний воздушный бой, — прим. News.ru), когда самолёты схватываются в ближнем бою, американская тактика воздушного боя практически исключает».

В России же, указывает аналитик, традиционно большое внимание уделяют маневренности. Если говорить о современных самолётах, то в ВВС США соревноваться с российскими истребителями может разве что F-22 Raptor.