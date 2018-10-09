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Россия заставила США вспомнить о «Звёздных войнах»
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Daily Star: российские ракеты заставили США вспомнить о «Звёздных войнах» 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: Reuters
США работают над новым поколением системы противоракетной обороны, предназначенной для поражения целей в космосе, пишет Daily Star. Как отмечает издание, эта инициатива является своего рода продолжением рейгановской программы «Звёздных войн» и нацелена на перехват, прежде всего, гиперзвуковых ракет соперничающих с США сверхдержав.
США работают над новым поколением систем противоракетной обороны, которые будут способны поражать вражеские цели в космосе. По словам военных экспертов, эта инициатива является практической реализацией программы «Звёздных войн» Рональда Рейгана, пишет Daily Star.
В 1980-х Рейган собирался перенести холодную войну против Советского Союза в космическое пространство с помощью Стратегической оборонной инициативы (СОИ). Будучи окрещённой «Звездными войнами», СОИ должна была защитить США от ядерной атаки.
Хотя эту программу так и не удалось осуществить, с ростом напряжённости в отношениях между США и «соперницами-сверхдержавами», Америка начала разработку новой системы ПРО, которая сможет останавливать атаки противника в космосе.
Американские военные намерены создать оборонительную систему Glide Breaker, предназначенную для перехвата гипер— и сверхзвуковых ракет на ранней стадии полёта за пределами атмосферы Земли.
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США продемонстрировало концепцию ракеты-перехватчика на симпозиуме в честь своего 60-летия. «Цель программы Glide Breaker — усилить оборонительный потенциал США против сверхзвуковых и целого класса гиперзвуковых угроз», — говорится в заявлении организации.
Редактор по вопросам обороны журнала Aviation Week Стив Тримбл объяснил Daily Star, почему новое поколение высокоскоростного оружия привело к необходимости разработать новую оборонительную систему.
«Новая потенциальная угроза со стороны гиперзвуковых ракет более ограничена по масштабам, но в некоторых аспектах она куда серьёзнее, — сообщил он. — В отличие от ракет с предсказуемыми, баллистическими траекториями, гиперзвуковые ракеты медленней, но они совершают непредсказуемые манёвры, что серьёзно осложняет их уничтожение».
«Можно точно рассчитать всю траекторию баллистической ракеты после пуска даже с небольшим количеством данных, — добавил Тримбл. — Но с гиперзвуковым оружием, которое может маневрировать благодаря своим аэродинамическим характеристикам, это невозможно».
Тримбл, который является экспертом по авиации и ракетам, напомнил, что для многих американцев угроза времён холодной войны вполне реальна.
«Рейгановская СОИ, также известная как «Звёздные войны», была направлена против экзистенциональной угрозы в лице тысяч советских баллистических ракет с ядерными боеголовками, — пояснил он. — Эта угроза никуда не делась».
По его словам, существующая американская ПРО абсолютно не готова к отражению атаки с применением гиперзвуковых или сверхзвуковых ракет.
«Имеющиеся оборонительные средства предназначены для уничтожения небольшого количества баллистических ракет. Эта угроза, по большому счёту, исходит от так называемых государств-изгоев вроде Северной Кореи и Ирана», — подытожил он.
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