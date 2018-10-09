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В РФ прекратили разработку беспилотника за 3 млрд рублей
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Минобороны России прекратило разработку беспилотника за три миллиарда рублей 

Lenta.ru 2 часа назад
Министерство обороны России прекратило разработку самого большого беспилотного летательного аппарата «Альтаир». Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники в оборонной промышленности.
На создание беспилотника класса HALE (большой высоты и продолжительности полета), которым занималось казанское ОКБ Симонова, было потрачено более 3 миллиардов рублей. Было создано три прототипа дронов, они даже успели дойти до стадии летных испытаний.
В военном ведомстве отметили, что наработки не пропадут — задел будет передан Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА), где сейчас производится русифицированная версия израильского БЛА Searcher под названием «Форпост».
Изданию не удалось получить комментарии Минобороны, ОКБ Симонова и руководства УЗГА. В комментарии эксперта отмечается, что сворачивание проекта говорит о наличии серьезных претензий заказчика к его разработчику — «Альтаир» за семь лет не был сдан военным, несмотря на новости об успехах разработки.
«Альтаир» массой три тонны с размахом крыла 28,5 метра способен нести нагрузку до двух тонн, преодолевать расстояние в 10 тысяч километров, подниматься на высоту до 12 километров и находиться в автономном полете до двух суток. Первый прототип аппарата совершил полет в июле 2016-го, второй образец полетел в мае 2017-го.
16 апреля суд в Казани арестовал Александра Гомзина — генерального директора ОКБ Симонова. Ему инкриминировалось использование субсидий, предоставленных в ноябре 2014 года Минпромторгом, на цели, «не соответствующие условиям их получения». Впоследствии Гомзин был освобожден и продолжает руководить ОКБ.
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