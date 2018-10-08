Ещё
В США поразились маневрам МиГ-21
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В московском аэропорту столкнулись два самолета
В московском аэропорту столкнулись два самолета

В США поразились маневрам МиГ-21 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Маневры румынского легкого истребителя МиГ-21 Lancer напоминают, насколько в реальности распространены приемы «рычага и штурвала» (по названию написанной летчиком Вольфгангом Лангевичем популярной книги по управлению самотетами) в деле «бойцов Калашникова».
Таким образом автор американского издания The Drive Тайлер Роговей прокомментировал ролик, выложенный на Facebook Министерством национальной обороны Румынии.
В распоряжении Румынии имеется более 30 фронтовых истребителей третьего поколения МиГ-21 Lancer, прошедших модернизацию в начале 2000-х годов. Производимые СССР в 1959-1985 годы машины считаются самыми распространенными сверхзвуковыми самолетами в мире.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян ждет продовольственный кризис239
В московском аэропорту столкнулись два самолета13
Киев попал в вырытую для Москвы яму436
Россиян предупредили о первых сугробах
Известную тележурналистку убили в Болгарии
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
05:09
Киев попал в вырытую для Москвы яму
Украина В мире
03:45
Россиян предупредили о первых сугробах
Погода Новости Москвы
00:59
Появилось видео оцепления омской колонии
Происшествия
01:28
В США поразились маневрам МиГ-21
Оружие Армия
00:39
Москвичку спасли из-под горы мусора в квартире
Общество
01:55
Советский «убийца танков» замечен в Сирии
Армия Оружие
01:33
Известную тележурналистку убили в Болгарии
Происшествия
01:16
Хлебникова не попала на похороны мужа
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение