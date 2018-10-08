В США поразились маневрам МиГ-21

Маневры румынского легкого истребителя МиГ-21 Lancer напоминают, насколько в реальности распространены приемы «рычага и штурвала» (по названию написанной летчиком Вольфгангом Лангевичем популярной книги по управлению самотетами) в деле «бойцов Калашникова».

Таким образом автор американского издания The Drive Тайлер Роговей прокомментировал ролик, выложенный на Facebook Министерством национальной обороны Румынии.

В распоряжении Румынии имеется более 30 фронтовых истребителей третьего поколения МиГ-21 Lancer, прошедших модернизацию в начале 2000-х годов. Производимые СССР в 1959-1985 годы машины считаются самыми распространенными сверхзвуковыми самолетами в мире.