После С-400 Индия купит «Армату»?

У России есть крупный покупатель танков «Армата», но США могут воспрепятствовать сделке

Business Insider (США) рассказывает о планах рассказывает о планах Индии развивать военно-техническое сотрудничество с Россией . После приобретения систем ПВО С-400 Нью-Дели не исключает и подписание контракта на покупку новейших российских танков «Армата». Палки в колеса, естественно, будут пытаться вставлять США, угрожая санкциями, на которые в мире, как выясняется, все меньше обращают внимание.

У России, кажется, появился крупный покупатель, заинтересованный в танках следующего поколения Т-14 «Армата». Начальник штаба Вооруженных сил Индии Бипин Рават в ходе официального визита в Россию посетил несколько военных баз и обсудил оборонные сделки на 10 миллиардов долларов.

Одна из тем для разговоров с российской стороной — танк Т-14, а также другие образцы оружия на платформе «Армата». Кроме нового российского танка на этой платформе также базируются БМП Т-15 и самоходные гаубицы «Коалиция-СВ». В ноябре прошлого года Индия объявила, что собирается купить 1 тысячу 770 боевых машин для замены устаревшего советского арсенала танков, который состоит в основном из Т-72. При этом Нью-Дели рассчитывает, что все новые танки будут построены на территории Индии с помощью россиян.

На пути закупке именно российских Т-14 могут стать санкции США. Вашингтон запрещает любым странам заключать оборонные контракты с Россией под страхом попасть под американские ограничения. Впрочем, вопреки этим санкциям, Индия подписала соглашение о покупке российских систем ПВО С-400. Как отреагирует на это Вашингтон, пока не известно.