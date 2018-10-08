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После С-400 Индия купит «Армату»?
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У России есть крупный покупатель танков «Армата», но США могут воспрепятствовать сделке 

ИноСМИ 4 часа назад
Business Insider (США) рассказывает о планах Индии развивать военно-техническое сотрудничество с Россией. После приобретения систем ПВО С-400 Нью-Дели не исключает и подписание контракта на покупку новейших российских танков «Армата». Палки в колеса, естественно, будут пытаться вставлять США, угрожая санкциями, на которые в мире, как выясняется, все меньше обращают внимание.
У России, кажется, появился крупный покупатель, заинтересованный в танках следующего поколения Т-14 «Армата». Начальник штаба Вооруженных сил Индии Бипин Рават в ходе официального визита в Россию посетил несколько военных баз и обсудил оборонные сделки на 10 миллиардов долларов.
Одна из тем для разговоров с российской стороной — танк Т-14, а также другие образцы оружия на платформе «Армата». Кроме нового российского танка на этой платформе также базируются БМП Т-15 и самоходные гаубицы «Коалиция-СВ». В ноябре прошлого года Индия объявила, что собирается купить 1 тысячу 770 боевых машин для замены устаревшего советского арсенала танков, который состоит в основном из Т-72. При этом Нью-Дели рассчитывает, что все новые танки будут построены на территории Индии с помощью россиян.
На пути закупке именно российских Т-14 могут стать санкции США. Вашингтон запрещает любым странам заключать оборонные контракты с Россией под страхом попасть под американские ограничения. Впрочем, вопреки этим санкциям, Индия подписала соглашение о покупке российских систем ПВО С-400. Как отреагирует на это Вашингтон, пока не известно.
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7 Дней (США): Игра в прятки по-российски Business Insider (США): Мы спросили членов экипажа «Абрамса», что они думают о российском танке нового поколения Т-14 «Армата» «Война с главным врагом»: как ЦРУ помогло нанести смертельный удар Советам в Афганистане 32 года назад (Business Insider, США)
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