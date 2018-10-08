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Британия впервые использует дроны «против России»
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Британия собралась впервые использовать дроны «против России» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
В рамках военных учений Saif Sareea 3 роль гипотетического противника отводится России, сообщают британские СМИ.
Учения проходят в Омане, в них участвуют 5,5 тыс. британских военных. Отрабатывается «готовность к любой конфронтации с российскими танками или формированиями по ведению гибридной войны», передает ТАСС со ссылкой на Times.
В учениях решили задействовать обычные дроны, которые стоят дешевле 1,3 тыс. долларов и являются популярным подарком на Рождество.
Также планируется испытать дистанционно управляемый бронированный 30-тонный трактор, созданный для очистки территории от заминированных объектов.
Учения Saif Sareea станут крупнейшими за последние 17 лет, в них примут участие 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей, десантный корабль и восемь самолетов.
Роль «противника», использующего российские танки Т-72, исполняет эскадрон Королевской конной гвардии.
Напомним, британское издание The Sunday Times утверждает, что военное командование Соединенного Королевства якобы готово «выключить в Кремле свет», оставив Москву без электроэнергии, если Россия вдруг решит напасть на Ливию или одну из стран Запада.
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