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Россию ждут уникальные «беспилотники-соколы»
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Беспилотники с уникальным камуфляжем будут создаваться в России 

ТК «Звезда»
В рамках МВТФ «Армия-2018» был представлен новый БПЛА в виде птицы, который издали ничем не отличается от настоящего сокола.
В рамках международного военно — технического форума «Армия-2018» был представлен новый беспилотник, который при ближайшем рассмотрении мало чем отличается от птицы сокола. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По словам создателя аппарата, преподавателя кафедры Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» подполковника Артура Шубина, БПЛА будет оснащен звуковым сигналом атакующей хищной птицы. Таким образом, будет достигнуто максимальное сходство с реальной птицей. Особым этапом стало оснащение беспилотника звуковым генератором с записью крика атакующего сокола.
По его словам, летные испытания изделия начались в 2013 году. После успешного выполнения первой серии полетов было постепенное совершенствование принципов и системы управления. Затем началась работа с целевой нагрузкой — установка автопилота, навигационной системы позиционирования, камеры наблюдения.
Помимо главной особенности — биологического камуфляжа, беспилотник имеет и другие новшества. Важной особенностью конструкции стало место установки толкающего воздушного винта с приводом от электродвигателя — внутри хвостового стабилизатора, что позволило повысить управляемость на малых скоростях. При этом длительность полёта «Сокола» составляет до 40 минут, и он может нести целевую нагрузку весом до одного килограмма.
Совокупность внешнего вида, малого веса, компактности, прочности, а также простота запуска и беспарашютная посадка позволяют использовать его не только в качестве малозаметного беспилотника при решении задач воздушной разведки силами специальных операций, но также и для контроля орнитологической обстановки на аэродромах.
По совокупности всех реализованных идей беспилотник «Сокол» проходит процедуру получения патента.
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