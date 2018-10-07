Киев остался без «Украины»

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«Нечем вооружить»: в Раде заявили о неспособности Киева достроить ракетный крейсер «Украина» 

Федеральное агентство новостей 38 минут назад
Фото: Reuters
В Раде заявили о неспособности Киева достроить ракетный крейсер «Украина», проблема кроется в недостатке средств и отсутствии вооружений. Соответствующее заявление в интервью украинским СМИ сделал глава комитета Верховной рады по обороне, член Блока Петра Порошенко Иван Винник.
«На самом деле корабль такого значительного класса ВСУ пока что не могут себе позволить с точки зрения его стоимости», — заявил Винник.
Депутат ВР подчеркнул, что введение в строй «Украины» существенно усилило бы возможности страны в Черном море. Но, по его словам, даже если бы Киев нашел деньги на завершение строительства ракетного крейсера, у него не нашлось бы вооружения для оснащения корабля.
«Есть и отдельная компонента, по которой у нас нет никакого ответа. То есть, если деньги теоретически можно найти в какой-то перспективе или получить за счет госгарантий, кредитные деньги, достроить и передать на баланс министерства обороны, у нас есть проблема: этот крейсер нечем вооружить», — признал депутат Рады.
Винник напомнил, что у страны нет систем наблюдения, противовоздушной обороны и управления огнем, а также средств поражения ракет украинского производства. Все эти вооружения Украина ранее производила в сотрудничестве с Россией, подчеркнул глава комитета Верховной рады по обороне.
На Украине часто заявляют о попытках создать новые образцы вооружений. Но результаты этих разработок пока не впечатляют специалистов. Ранее украинский военный эксперт Валентин Бадрак сообщили, что страна переживает «серьезный всплеск» развития военных технологий и может создать способные долетать до Москвы ракеты.
Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев усомнился в способности Киева разработать подобное вооружение из-за слабости украинской экономики.
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