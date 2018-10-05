«Космический лазер» обнаружит подлодки с орбиты

CM: «космический лазер» Китая обнаружит чужие подлодки с орбиты

Китай занимается разработкой лазерной системы, которая позволит обнаруживать и опознавать подводные лодки прямо с орбиты, пишет австрийский Contra Magazin. Лазерное оборудование должно размещаться на спутниках и служить для наблюдения за субмаринами вблизи китайских берегов. США Россия тоже работают над созданием подобных технологий, однако до сих пор не преуспели в этой сфере, отмечает издание.

Китайские военные разрабатывают лазерную систему, которая должна выслеживать подводные лодки с помощью лазера прямо с орбиты, сообщает австрийский Contra Magazin. США и России это до сих пор не удалось — справятся ли китайцы?

Для подводных лодок, которые идут на не слишком большой глубине, опасность обнаружения может повыситься — в особенности если они, например, в случае военного конфликта, приблизятся к судам враждебного флота с целью их атаковать. В особенности если их враг — Китай.

Дело в том, что китайцы сейчас разрабатывают лазерную систему, которая будет устанавливаться на спутники, и сможет прощупывать воды мирового океана и помогать в поиске иностранных подлодок, пишет автор статьи Марко Майер

Проект Guanlan, что в переводе с китайского означает «наблюдать за большими волнами», был запущен в мае в Национальной лаборатории морских наук и технологий города Циндао, сообщается в статье. Это амбициозный проект в сфере, в которой США и Россия до сих пор не преуспели с действительно применимыми разработками.

Однако Китай хочет вести наблюдение за своими и соседствующими с ними водами — в частности, в Южно-Китайском, Восточно-Китайском, Жёлтом, Японском и Филиппинском морях — и благодаря этому обнаруживать субмарины других государств. Поэтому учёные сейчас ведут работу в лаборатории по проектированию спутников, в то время как лазеры и другие составные компоненты разрабатываются в двадцати различных исследовательских институтах и университетах по всему Китаю. С помощью такого распределения китайские власти, среди прочего, рассчитывают предотвратить передачу завершённой технологии враждебным государством путём шпионажа.

Как отмечает издание, на протяжении нескольких десятилетий разные страны по всему миру пытаются разработать прибор для обнаружения и опознавания подводных лодок при помощи технологии LIDAR, что подразумевает обнаружение, идентификацию и определение дальности объектов с помощью света. Как у США, так и у России есть техника, позволяющая распознавать подводные лодки на глубине 300 футов от поверхности. Но этого недостаточно, потому что у большинства великих держав есть подлодки, которые могут опускаться на глубину 1600 футов.