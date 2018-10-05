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Поставка Су-35 в Индонезию сорвалась из-за США
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Поставка Су-35 в Индонезию сорвалась из-за санкций США 

Lenta.ru + ещё 8 35 минут назад
Россия отложила поставку Индонезии 11 истребителей Су-35 из-за санкций США в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Отмечается, что поступления первой машины ожидали в октябре, но США не дали Индонезии гарантий не применять в отношении нее ограничительные меры из-за сотрудничества с Россией. Также, по информации издания, в поставке планировалось использовать кредитную схему, средства под которую согласился выделить коммерческий банк. Однако он тоже отказался из-за угрозы санкций.
Индонезия планировала заменить на Су-35 устаревшие американские самолеты F-5E/F Tiger II (из 12 самолетов этого типа в летной готовности в данный момент находятся только два).
В августе 2017 года Индонезийская государственная торговая компания и «Ростех» заключили меморандум. Он предусматривает выполнение программы встречной торговли в рамках контракта на поставку Джакарте многоцелевых истребителей Су-35.
Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России (два контракта в общей сложности на 98 машин), а также в версии Су-35СК продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года).
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