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Россия назвала США биологической угрозой миру
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Онищенко призвал Россию к более жесткой реакции на разработки биооружия США 

РИА Новости + ещё 5 40 минут назад
России необходимо более жестко, в том числе на международных площадках, реагировать на действия США в области разработки биологического оружия, заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее Минобороны РФ заявило о том, что Вашингтон под предлогом мирных исследований продолжает разработку биологического оружия. При этом ряд соответствующих лабораторий размещен в странах СНГ, в соответствии с обнародованными данными, в Грузии американцы проводят эксперименты над людьми.
"К сожалению, мы неадекватно реагируем, надо более жестко. Мы переживаем, что какой-нибудь ржавый танк привезли в Литву, а то, что вокруг нас военные биологические базы построили американцы, вроде ничего страшного и нет. Есть международные институты, есть Конвенция по биологическому и токсинному оружию, которую подписали и ратифицировали все страны, есть по химическому оружию конвенция, КЗХО, ОЗХО, КБТО. Это те инструменты, которые сегодня составляют пакет международно-правового поля, в котором мы можем действовать", — заявил РИА Новости Онищенко.
Депутат напомнил о выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности ООН. Как заявлял министр, текущее развитие событий дает основание полагать, что нельзя исключать ничего, в том числе и провокаций с использованием биологического оружия.
"Лавров на Совете безопасности (ООН) выступил с системным докладом, это как раз тот вариант, который мы должны использовать для того, чтобы защищать свои интересы", — отметил Онищенко.
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