На кибертехнологии НАТО у РФ всегда найдется управа

На кибертехнологии НАТО у РФ всегда найдутся «Кинжал» и «Авангард»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс создает систему кибернетических сил, куда будут включены и национальные элементы, причем все это может быть задействовано и при проведении наступательных операций.

НАТО решило взять на вооружение кибервозможности

Столтенберг отметил, что в альянсе видят существенное увеличение общего количества и суммарной опасности кибератак, поэтому в НАТО решили нарастить собственные кибернетические возможности для защиты информационных сетей своих государств-членов.

Кроме того, генеральный секретарь пришел к выводу, что применение кибервозможностей против информационной инфраструктуры противника будет частью будущих военных конфликтов. Именно поэтому НАТО хочет получить в свое распоряжении лучшие кибернетические технологии, которые бы позволили альянсу эффективно вести противостояние с любым возможным противником.

Здесь нужно вспомнить еще два термина — «опосредованная война» и «гибридная война». В первом случае войну ведут чужими руками, не входя в прямое военное столкновение с противником, а во втором — неофициально, без объявления войны и военными силами, которые не признаются на официальном уровне. Развитием данных трендов и является упомянутая Столтенбергом кибервойна.

Появления такого типа агрессивных действий неслучайно, поскольку в последние годы произошел существенный рост цифровых технологий, а народное хозяйство ведущих стран мира стремительно модернизируется с помощью разнообразных информационных решений.

Подобное планирование вызывает в России большие опасения

В такой ситуации с помощью современных кибертехнологий можно многого достигнуть в военной сфере, причем данный компонент является частью, как традиционной войны, когда идет официальное военное столкновение или гибридной войны, когда происходит военное столкновение под ковром, т.е. неофициально, и без какого-либо признания факта ведения боевых действий.

В последнем случае можно было бы сказать, что «без объявления войны», но после Второй мировой войны и появления Устава ООН объявления войны не было сделано ни в одном военном конфликте, несмотря на то, что их с тех пор произошло превеликое множество.

Также здесь нужно отметить, что общую стратегическую стабильность в мире продолжает гарантировать ядерное оружие, поэтому на прямое военное столкновение между блоком НАТО и Россией никто не решится, а вот локальные конфликты вполне могут произойти.

По этой причине, мы должны с очень большим опасением воспринимать данные действия альянса, поскольку на практике у НАТО есть только один вероятный противник, и это Россия, поэтому все это планирование, так или иначе, направлено против нашей страны.

Цифровые технологии изменили облик современной войны

«Совершенно точно, на сегодняшний день нужно учитывать те изменения, которые происходят в современном мире, причем, как в геополитическом формате, так и в геоэкономическом. В этой связи, современные информационные технологии трансформировали многие компоненты нашей жизни и сделали их уязвимыми к подобным действиям», — констатирует Кошкин.

Как замечает эксперт, все это меняет формы военного и военно-политического противостояния, причем это касается, как горячей, так и холодной войны, где все большее значение играет информационный фактор, а также действия против инфраструктуры.

«Изменение общей конфигурации в мире и приводит к значительной трансформации методов ведения боевых действий, отсюда и появились все эти современные термины, как гибридная война, опосредованная война, кибератаки, а также кибервойна. Все это является свидетельством смены эпох в сфере глобальной и национальной безопасности», — резюмирует Кошкин.

России придется отвечать на этот вызов

Другой вопрос, что пока непонятно, где есть подобные действия, а где их нет, поскольку тот же скандал с кибератаками в Соединенных Штатах имеет пропагандистский генезис, поскольку с помощью него американцы ввели против нас свои экономические санкции.

«Более того, напряжение здесь усиливается искусственно — достаточно вспомнить последнее изменение ядерной доктрины США, согласно которому кибератака является для Вашингтона прямым поводом для применения ядерного оружия. Учитывая, как в США трактуют данные моменты, то это заявление можно объяснить совершенно по-разному», — заключает Кошкин.

По крайней мере, в Москве прекрасно поняли скрытый посыл и провели свою знаменитую демонстрацию новых возможностей российского стратегического оружия, причем это в прямом эфире сделал лично президент РФ Владимир Путин

«Соответственно, сейчас идет смена традиционных представлений в сфере безопасности, когда идет кристаллизация всех этих существенных изменений и упорядочивание их в единую картину. Это очень сложный и долгосрочный процесс, который несет с собой и большое количество рисков в сфере национальной безопасности», — констатирует Кошкин.

Просто меняются правила игры, а это всегда опасно, причем НАТО и США делают это с вполне конкретной целью — получить какое-то реальное преимущество перед Россией, а также инструмент реального военно-политического давления на нашу страну.

И это серьезный вызов, на который России, в любом случае, придется отвечать.