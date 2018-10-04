США угрожают новейшей ядерной бомбой

Defense News (США): США завершают разработку новейшей ядерной гравитационной бомбы

Постоянно обвиняя Россию в наращивании вооружений и нарушении различных договоров, связанных с ядерным оружием, США , тем не менее, негласно продолжают ядерную гонку вооружений, модернизируя свой арсенал. Defense News сообщает, что в США готова к серийному производству новейшая гравитационная ядерная бомба.

Гравитационная ядерная бомба Б-61-12 прошла последнюю стадию проектной оценки. Поэтому Национальное управление по ядерной безопасности США объявило, что первый образец такого оружия сойдет с конвейера в марте 2020 года.

Б-61-12 была разработана в рамках программы обновления американского ядерного арсенала. Эти бомбы заменят на вооружении Б-61-3, —4 и —10. Это позволит одновременно обновить устаревшее вооружение и сократить расходы на обслуживание.

Команда из 12 независимых экспертов в течение трех лет изучала данные о новой бомбе. И теперь Б-61-12 наконец-то получила сертификат о соответствии всем стандартам Министерства обороны США

Бомба сертифицирована для размещения на стратегических бомбардировщиках Б-52 и Б-2, на истребителях Ф-15, Ф-16, Ф/Эй-18, а также на британских и немецких самолетах «Торнадо» согласно с соглашениями НАТО . Ожидается, что Ф-35 тоже будет сертифицирован для оснащения новой ядерной бомбой.

Подготовка к запуску производства на заводе «Пантекс» в штате Техас начнется уже в этом месяце. При этом первые готовые образцы Б-61-12 должны поступить в Вооруженные силы США в марте 2020 года.