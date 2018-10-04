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США угрожают новейшей ядерной бомбой
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Defense News (США): США завершают разработку новейшей ядерной гравитационной бомбы 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: © flickr.com, Kelly Michals
Постоянно обвиняя Россию в наращивании вооружений и нарушении различных договоров, связанных с ядерным оружием, США, тем не менее, негласно продолжают ядерную гонку вооружений, модернизируя свой арсенал. Defense News сообщает, что в США готова к серийному производству новейшая гравитационная ядерная бомба.
Гравитационная ядерная бомба Б-61-12 прошла последнюю стадию проектной оценки. Поэтому Национальное управление по ядерной безопасности США объявило, что первый образец такого оружия сойдет с конвейера в марте 2020 года.
Б-61-12 была разработана в рамках программы обновления американского ядерного арсенала. Эти бомбы заменят на вооружении Б-61-3, —4 и —10. Это позволит одновременно обновить устаревшее вооружение и сократить расходы на обслуживание.
Команда из 12 независимых экспертов в течение трех лет изучала данные о новой бомбе. И теперь Б-61-12 наконец-то получила сертификат о соответствии всем стандартам Министерства обороны США.
Бомба сертифицирована для размещения на стратегических бомбардировщиках Б-52 и Б-2, на истребителях Ф-15, Ф-16, Ф/Эй-18, а также на британских и немецких самолетах «Торнадо» согласно с соглашениями НАТО. Ожидается, что Ф-35 тоже будет сертифицирован для оснащения новой ядерной бомбой.
Подготовка к запуску производства на заводе «Пантекс» в штате Техас начнется уже в этом месяце. При этом первые готовые образцы Б-61-12 должны поступить в Вооруженные силы США в марте 2020 года.
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The National Interest (США): Задача МиГ-31 — сбивать американские спутники Dedefensa (Бельгия): Черная дыра американских авианосцев «Война с главным врагом»: как ЦРУ помогло нанести смертельный удар Советам в Афганистане 32 года назад (Business Insider, США)
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