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Британец подсчитал затраты России на ядерное оружие
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Британский ученый подсчитал затраты России на ядерное оружие 

Ведомости 31 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Доля совокупных затрат России на ядерные вооружения в ее общих военных расходах может быть ниже, чем в США, Великобритании и Франции, — это может объясняться меньшими расходами на рабочую силу и экономией от большего, чем в западных странах, масштаба их производства, хотя вопрос требует дополнительного изучения. К таким выводам пришел британский исследователь из Бирмингемского университета Джулиан Купер, чья работа «Финансирование ядерных вооружений в Российской Федерации» выполнена для Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
Купер отмечает, что закрытость данных по этой теме в российском бюджете вынуждает его пользоваться «советологическими» методами. Они основаны на сравнительных оценках, экстраполяции цифр, взятых из сделанных в эпоху большей открытости (до начала 2010-х гг. включительно) заявлений официальных лиц, средних зарплат и численности персонала в атомной отрасли и т. д. Например, численность персонала 12-го Главного управления Минобороны (отвечает за хранение, перевозку и безопасность ядерных боеприпасов) называлась в последний раз в конце 1990-х гг.
Открытых данных, которые можно включить в расчет затрат (как бюджета Минобороны, так и бюджетов других ведомств), относящихся к ядерным вооружениям, не так много. Это прежде всего статья «Ядерный оружейный комплекс» из раздела «Национальная оборона» федерального бюджета — но и она, по мнению Купера, не покрывает всех расходов на разработку и производство собственно ядерных боезарядов.
В общие расходы на ядерные вооружения исследователь включает и субсидии федерального бюджета ЗАТО «Росатома». Тем не менее из оценок Купера очевидно, что основная часть расходов — почти половина — приходится на разработку и закупку средств доставки «ядерной триады». Речь идет об атомных подводных лодках с баллистическими ракетами, ракетных комплексах РВСН с межконтинентальными баллистическими ракетами и стратегических бомбардировщиках стратегических ядерных сил (СЯС).
«Данные расчеты представляют приблизительные оценки, которые могут корректироваться в зависимости от подхода и данных, которые берет в расчет тот или иной автор», — поясняет старший научный сотрудник SIPRI Петр Топычканов.
Так, на современном этапе основные расходы госпрограммы вооружений, касающиеся СЯС, идут на инфраструктуру, а не на носители, на которые были потрачены значительные средства в предыдущей программе. При этом данная инфраструктура может быть использована для ядерных и неядерных средств. Но оценки Купера в целом корректно отражают тенденцию, согласно которой поддержание и развитие ядерных сил больше не отнимает львиную долю оборонного бюджета, полагает эксперт.
Михаил Барабанов из Moscow Defense Brief считает оценки расходов на российские СЯС у Купера заниженными. Ожидать их относительного снижения в ближайшее время, по мнению эксперта, не стоит — это вызвано развертыванием таких дорогостоящих программ, как восстановление производства стратегического бомбардировщика Ту-160.
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