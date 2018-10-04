Крупнейший в мире гидросамолет испытали в Китае

Крупнейший в мире гидросамолет прошел испытания водой в Китае

Самолет-амфибия AG600 выполнил серию скоростных пробежек на реке Чжанхэ в Цзинмэне китайской провинции Хубэй.

Китае крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 успешно прошел испытания глиссированием — воздушное судно выполнило несколько скоростных пробежек по воде.

Тесты проходили на водохранилище на реке Чжанхэ в Цзинмэне провинции Хубэй. В первый раз гидросамолет весом в 53,5 тонн разогнался до 120 километров в час, во время второго теста его скорость составила уже 145 километров в час.