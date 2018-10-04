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Крупнейший в мире гидросамолет испытали в Китае
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Крупнейший в мире гидросамолет прошел испытания водой в Китае 

ТК «Звезда» + ещё 5 17 часов назад
Самолет-амфибия AG600 выполнил серию скоростных пробежек на реке Чжанхэ в Цзинмэне китайской провинции Хубэй.
В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 успешно прошел испытания глиссированием — воздушное судно выполнило несколько скоростных пробежек по воде.
Тесты проходили на водохранилище на реке Чжанхэ в Цзинмэне провинции Хубэй. В первый раз гидросамолет весом в 53,5 тонн разогнался до 120 километров в час, во время второго теста его скорость составила уже 145 километров в час.
Длина AG600 составляет 37 метров, размах крыла — 38,8 метра. Гидросамолет способен преодолевать расстояние до пяти тысяч километров на скорости, развивая скорость до 570 километров в час. Воздушное судно способно перевозить на борту 50 человек. В воздухе AG600 может находиться до 12 часов, сообщает Xinhua.
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