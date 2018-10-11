СВД: как стреляет оружие снайперов

СВД: как стреляет грозное оружие русских снайперов

Более 50 лет на вооружении состоит пока непревзойденная как армейский образец снайперская винтовка системы Драгунова, прекрасно зарекомендовавшая себя в десятках конфликтов по всему миру.

История создания

После завершения Великой Отечественной войны возник вопрос о принятии на вооружение новой снайперской винтовки, поскольку СВТ-40 в качестве снайперского оружия была признана неудовлетворительной, а винтовка Мосина к тому времени морально устарела.

В 1946 году Симоновым была предложена снайперская винтовка, созданная на основе СКС-45, однако кучность стрельбы этого оружия оказалась недостаточной. На конкурс был представлен ряд образцов, созданных конструкторами Константиновым и Драгуновым. Винтовка Константинова была более простой и технологичной в производстве, но уступала винтовке Драгунова по кучности боя. После ряда испытаний было принято решение о принятии на вооружение пусть более дорогой, но обладавшей лучшими боевыми качествами винтовки Драгунова.

Ко времени создания СВД Евгений Федорович Драгунов имел значительный опыт создания спортивного оружия, но основным успехом его деятельности стало долгое и непростое (СВД дорабатывалась несколько лет) создание прекрасной снайперской винтовки, которая уже более 50 лет остается на вооружение целого ряда стран.

СВД

СВД была принята на вооружение в 1963 году. Оптический прицел позволяет вести огонь из винтовки на максимальную дистанцию до 1300 метров: механический — до 1200 метров. Однако на такие расстояния возможно ведение огня по групповым целям; на практике снайперами обычно стрельба ведется с гораздо более коротких дистанций.

Питание осуществляется из коробчатого магазина на 10 патронов. Стрельба ведется 7,62 мм специальными снайперскими патронами, а при их отсутствии их — обычными. Стрельба из винтовки возможна только одиночными выстрелами. Впоследствии Драгуновым предпринималась попытка сделать автоматическую снайперскую винтовку, однако создать хороший образец без увеличения массы оружия оказалось на тот момент невозможным, и от дальнейшей работы в данном направлении было принято решение отказаться.

Винтовка комплектовалась штык-ножом к автомату АКМ. СВД нашла применение во всех военных конфликтах, начиная со второй половины 60-ых годов. Одним из самых масштабных эпизодов применения СВД стали военные действия на территории Чеченской республики и Дагестана, где во время боев в горах и в условиях населенных пунктов было отмечено массовое применение снайперского вооружения.

До наших дней СВД, несмотря на весьма внушительный возраст, остается одной из лучших снайперских армейских винтовок в мире. Конечно, существует специальное оружие, превосходящее по своим боевым характеристикам СВД, но в качестве массовой винтовки для многотысячной армии пока СВД конкурентов не имеет.

СВДС

В 1991 году в Ижевске была произведена модернизация СВД и создан новый вариант винтовки со складным прикладом. В отличие от СВД, СВДС имеет усовершенствованный газоотводный узел, пламегаситель и отличается более коротким стволом. Из-за большой длины СВД оказалась не всегда удобной при десантировании войск, и при транспортировке внутри боевой техники. Требовалось создать более компактный вариант оружия, не утратив его боевых качеств. [ Эта задача была выполнена коллективом под руководством А. И. Нестерова. Приклад СВДС складывается на правую строну ствольной коробки. Таким образом, при складывании приклада, отпадает необходимость снимать оптический прицел. Винтовка оснащена открытым и оптическим (ПСО-1М2) прицелами.

СВДК

В 2006 году на вооружение принимается крупнокалиберная снайперская винтовка, созданная на базе СВД под 9 мм патрон. Оружие предназначено для поражения противника, находящегося за преградой, имеющего защитные средства (бронежилеты), а также легкой техники.

По устройству винтовка СВДК является дальнейшим развитием снайперской винтовки Драгунова, однако основные узлы рассчитаны на использование более мощного патрона. Часть ствола винтовки помещена в специальный кожух. Пистолетная рукоятка и складной металлический приклад заимствованы от снайперской винтовки СВДС, однако площадь резинового затыльника приклада заметно увеличена в связи с более сильной отдачей при стрельбе. В отличие от СВД винтовка не имеет возможности крепления штыка. Для лучшей устойчивости при стрельбе с использованием мощного 9-мм патрона винтовка оснащается сошками. Подобно винтовке СВД, СВДК помимо оптического (1П70 «Гиперон») имеет и открытый прицел.