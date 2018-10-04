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Пентагон пообещал создать гиперзвуковое оружие
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Пентагон пообещал создать гиперзвуковое оружие раньше, чем ожидалось 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Соединенные Штаты активно занимаются разработкой гиперзвукового оружия, которое поступит на вооружение раньше, чем ожидалось, заявил на встрече с группой журналистов первый замминистра обороны США Патрик Шанахан.
"Мы собираемся начать летать (осуществлять запуски ракет) раньше и чаще, чем люди ожидали от нас", — сказал Шанахан небольшой группе репортеров, добавив, что подход США к разработке гиперзвукового оружия будет включён в запросы на будущие оборонные бюджеты.
В настоящий момент оборонное ведомство занимается подсчётами того, какой объём средств для этого необходим.
В начале сентября замминистра обороны США по исследованиям Майкл Гриффин заявлял, что Пентагону нужно не более 20 миллиардов долларов на разработку гиперзвукового оружия, аналогичного образцам, разрабатываемым в КНР.
Ранее в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.
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