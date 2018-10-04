Гиперзвук РФ не оставит места США ни в небе, ни в космосе

Российский гиперзвук не оставит места США ни в небе, ни в космосе

Нет сомнений, что войны будущего будут вестись как на земле, так и в космосе. И главной силой этих сражений станут гиперзвуковые летательные аппараты, в частности, крылатые ракеты, космические самолеты и беспилотники, способные наносить удары практически в любой точке мира.

Таким аппаратам будут нестрашны ни классические зенитно-ракетные комплексы ПВО, ни истребители-перехватчики, которые никогда не смогут сбить, к примеру, гиперзвуковую крылатую ракету, летящую на скорости, на несколько порядков превышающую скорость звука.

ЕС, Россия, Австралия, Индия и На сегодняшний день известно, что гиперзвуковой техникой в той или иной степени готовности обладают США Китай , рассмотрим наиболее интересные и перспективные образцы.

Свое место найдут также и управляемые гиперзвуковые боевые блоки ракет. Существенным преимуществом гиперзвуковых маневрирующих боеголовок является их способность необычайно точно корректировать траекторию и достигать точности, которая недоступна обычным боеголовкам.

Американская угроза

Гиперзвуковые летательные аппараты интенсивно разрабатываются в разных странах мира. Но особенно выдающихся успехов добились США. Еще в 2011 г. в этой стране были проведены испытания нового секретного летательного аппарата, носящего двусмысленное название «Прогрессивное гиперзвуковое оружие» (Advanced Hypersonic Weapon (AHW). За тридцать минут он пролетел расстояние почти в 4 тыс. км, в 5 раз превысив скорость звука. Как заявили в Пентагоне , это уникальное оружие планируется применять только против «террористов в странах зла».

Уже существуют доведённые до разных начальных степеней реализации проекты беспилотных ГЛА в США, в частности, Boeing X-43. Также в этой стране продолжается совершенствование проекта Boeing X-37 с полётами на орбиту экспериментального космоплана, запускаемого на РН.

Boeing X-37 (также известный как X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) — орбитальная летающая лаборатория) — экспериментальный беспилотный орбитальный самолёт, созданный для апробирования технологий будущего. Самолёт предназначен для работы на высотах от 200—750 км, он способен быстро менять орбиты и маневрировать. Заявленная цель данной машины — выполнение разведывательных задач, доставка и возвращение небольших грузов в космос и обратно.

Гиперзвуковая Европа

Разрабатываются проекты гиперзвуковых ЛА и в Европе. В Великобритании , в частности, — это беспилотный космолёт многоразового использования «Скайлон» (Skylon) с горизонтальным стартом и посадкой.

«Скайлон» способен подниматься в воздух как обычный самолёт. Достигнув гиперзвуковой скорости в 5,5 М и высоты в 26 километров, он переходить на питание кислородом из бортовых резервуаров, чтобы выйти на орбиту. Приземляться он будет тоже, как обычный самолёт.

Согласно проекту, «Скайлон» будет способен доставлять в космос приблизительно 12 тонн груза (для низкой экваториальной орбиты). Первые испытания воздушно-реактивных/ ракетных двигателей с предварительным охлаждением SABRE, которые будут установлены на «Скайлоне», запланированы на 2019 год. По предварительным оценкам, «Скайлон» снизит стоимость выведения грузов в космос в 15−50 раз.

В Германии реализуется гиперзвуковой проект, SHEFEX (прототип космоплана/космолёта), в Австралии — AUSROCK, в Индии — запускаемый на РН космоплан-прототип одноступенчатой АКС-космолёта RLV/AVATAR с вертикальным стартом и горизонтальной посадкой, в Китае — запускаемый на РН космоплан и его прототип «Шэньлонг» и двухступенчатый МТКК с горизонтальным стартом и посадкой и др.

Ответ России

Чем на все это может ответить Россия? В нашей стране этой проблемой еще в 70-х годах прошлого столетия начал заниматься Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ). Именно здесь совместно с КБ Химического машиностроения были созданы гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД) и гиперзвуковая летающая лаборатории (ГЛЛ) «Холод» на базе ракеты ЗРК «С-200».

ГЛЛ на летных испытаниях в Казахстане достигла скорости, почти в 6 раз превышающей скорость звука. На базе «Холода» была разработана перспективная ГЛЛ «Игла» («Исследовательский гиперзвуковой летательный аппарат») или «Холод-2» со сверхзвуковым прямоточным двигателем (СПВРД).

В России также была создана первая в мире гиперзвуковая маневрирующая ракета Х-90, запуск которой был произведен со стратегического бомбардировщика Ту-160 в феврале 2004 г. во время командно-штабных учений «Безопасность 2004».

Американцы назвали эту ракету почему-то «AS-19 Koala» (Koala — бамбуковый медведь). По заявлениям наших военных «медведь» мог преодолеть любую противоракетную оборону любого противника без особого труда со скоростью 3−4 М. Ракета могла нести 2 боеголовки и поразить сразу 2 цели на расстоянии в 100 км.

Принципиальным отличием данной ракеты является значительно бо́льшая (до М = 8) скорость полёта, как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противо­корабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран. Ракета совершает полёт почти в космосе на маршевом участке на высоте 30—40 км, где сопротивление воздуха невелико. Такая высота позволяет значительно увеличить дальность и скорость.

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, «Циркон» уже входит в арсенал Вооруженных Сил и её развертывание запланировано в рамках новой государственной программы вооружения на 2018—2027 годы.

Х-47М2 «Кинжал» — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Он способен поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты и является авиационным вариантом комплекса «Искандер».

Функции самолёта-носителя выполняет сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Ракета после сброса в заданной точке, далее летит с гиперзвуковой скоростью, превышая скорость звука в 10 раз и маневрируя на всей траектории полёта.

После успешных испытаний с 1 декабря 2017 года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. В феврале-марте 2018 года начались эксплуатационные войсковые испытания ракетного комплекса

PJ-10 «БраМос» (PJ-10 «BrahMos») — сверхзвуковая противокорабельная ракета, разрабатываемая совместно ОАО «ВПК „НПО машиностроения“» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии.

Ракета основана на П-800 «Оникс» (точнее, на его экспортной версии — «Яхонт») — разработке «НПО машиностроения» 1980-х годов. Ракета БраМос способна развивать скорость, соответствующую числам Mаха от 2,5 до 2,8 (то есть в 2,5—2,8 раза превышающую скорость звука).

Ракета может запускаться с подводных лодок, кораблей, береговых установок, а также с самолётов — например, Су-30МКИ.

Вместо послесловия

Итак, России сегодня есть, чем ответить на гиперзвуковые угрозы, как с Запада, так и с Востока. И об этом знают во всем мире.

Так, в частности, американцы прямо признали неспособность противостоять гиперзвуковым ракетам России, поскольку в настоящее время у США (да и вообще у кого-либо) нет средств для их успешного перехвата.

Более того, в этих ракетах, цель полета задана изначально, и управление ими извне не требуется. Преимущество гиперзвуковых блоков над обычными в том, что обычные блоки прекращают быть маневренными, войдя на границу атмосферы и космоса, и становятся уязвимыми для систем противоракетной обороны. Гиперзвуковые блоки могут продолжать полет в подобных условиях, сохраняя прежнюю маневренность.