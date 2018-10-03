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Украинский флот «разнесли» в пух и прах в Сети
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«Плывет по морю унитаз»: в Сети высмеяли «невидимый» украинский флот 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователи твиттера с иронией отнеслись к заявлению украинского военнослужащего о "невидимости" его корабля для российского флота.
Ранее командир бронекатера "Кременчуг" Александр Регула заявил, что его катер незаметно сопровождал переход украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" в Азовское море. По его словам, корабль делают невидимым специальная геометрия, радиопоглощающие обводы корпуса и покраска.
В Сети нашли другое объяснение "незаметности" украинских катеров.
"Невидимы, да. Потому что их нет!" — пишет @Chris_Borisova
"Видишь суслика?— Нет. — А он есть…" — пошутили в комментариях.
"Отпишусь от всяких анекдотов. Зачем, когда такие соседи веселые", — написал @ar2006r.
"Старый анекдот про Неуловимого Джо. — А почему он Неуловимый?— Да потому, что он никому не нужен!" — объяснил @rubtsov22
"Плывет по морю унитаз, кто на его внимание обратит" — написал @63Utkin.
"Когда мы его потопим, скажем, не заметили!", — пошутил @RisatBuransin
Позже глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал украинских военных перестать "сочинять сказки", отметив, что мимо российских пограничников у берегов полуострова "муха не пролетит".
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