МиГ-31 научат сбивать американские спутники?

The National Interest (США): Задача МиГ-31 — сбивать американские спутники

The National Interest (США) заявляет со ссылкой на неизвестного «наблюдателя» с фотоаппаратом, что Автор статьи взаявляет со ссылкой на неизвестного «наблюдателя» с фотоаппаратом, что Россия переоснащает устаревший МиГ-31, готовясь сбивать американские спутники. Он не сомневается, что российская противоспутниковая программа направлена против США, ведь у Америки, по его словам, имеется превосходство в воздухе, а значит, Россия не может не ответить.

Ранее в сентябре разработанный фирмой «Микоян» истребитель-перехватчик российских военно-воздушных сил МиГ-31 («Лисья гончая» по кодификации НАТО ) был замечен на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова недалеко от города Раменское в 40 километрах к юго-востоку от Москвы . И он, судя по всему, был оснащен противоспутниковым оружием, подвешенным под его брюхом. Этот МиГ-31 с бортовым номером «81 синий» и на земле, и в воздухе сфотографирован гражданским наблюдателем с использованием телескопического объектива. Однако сделанные фотографии вызвали недовольство российского Министерства обороны, которому не понравилось, что эти снимки были выложены в интернете. Большую часть фотографий недавно удалили.

Хотя модифицированный МиГ-31 впервые был замечен за пределами ангаров, сама программа по подготовке его к применению противоспутникового оружия для «Лисьей гончей» не нова. По данным российского исследовательского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), этот проект разрабатывался вместе с советским противоспутниковым комплексом 30П6 «Контакт». В его состав входили модифицированная версия МиГ-31Д, противоспутниковая ракета 79М6, а также радиолокационно-оптический комплекс распознавания космических объектов 45Ж6 «Крона». Кроме того, в тот же период в Советском Союзе проводились работы по созданию модифицированной версии ракеты 79М6, которая, возможно, получила название 95М6.

По данным экспертов ЦАСТ, Советский Союз провел только одно летное испытание противоспутникового комплекса МиГ-31Д/79М6, и произошло это 26 июля 1991 года, незадолго до развала страны, которое произошло 26 декабря того же года. Однако в 2009 году в Российской Федерации возобновились работы по противоспутниковой программе. По данным экспертов ЦАСТ, бывший в то время начальником штаба российских военно-воздушных сил (так в тексте — прим. перев.) генерал-полковник Александр Зелин 1 августа 2009 года объявил, что «в советское время самолет МиГ-31 был создан для выполнения задач в области противоспутниковой обороны» и «работы по этой программе возобновлены для решения тех же задач».

О возобновлении работ в России в рамках противоспутниковой программы мало что известно. Однако МиГ-31 — идеальная платформа для запуска такого типа ракет, учитывая его скорость, высоту и полезную нагрузку. Этот истребитель-перехватчик способен развить ограниченную температурой скорость 2,83 Маха на высоте более 20 тысяч метров (67 тысяч футов). Помимо этого, МиГ-31 может поддерживать скорость 2,35 Маха с полной нагрузкой в виде ракет «воздух — воздух».

Как раз с учетом этих характеристик российские военно-воздушные силы и стали адаптировать МиГ-31 для запуска аэробаллистической ракеты Х-47М2 «Кинжал», которая по своим размерам примерно совпадает — возможно, она немного меньше — с новой противоспутниковой ракетой.