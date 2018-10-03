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За что расстреляли изобретателя «Катюши»
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За что в 1938 году расстреляли изобретателя «Катюши» Георгия Лангемака 

Русская семерка 6 часов назад
Фото: Русская семерка
О легендарной «Катюше» знают даже дети. Это орудие стало настоящим символом Великой Отечественной. Однако мало кому известно о том, что его создателя, советского ученого Георгия Лангемака, расстреляли еще за 3 года до начала войны. А само изобретение буквально присвоил себе инженер Андрей Костиков.

Немец и верующий

Георгий Эрихович Лангемак родился на территории современной Луганской области в городе Старобельске. Его отец являлся уроженцем Германии, а мать появилась на свет в Швейцарии. В свое время супруги переехали на постоянное место жительство в Российскую империю и получили местное подданство. Лангемаки были верующими людьми и исповедовали лютеранство. Они покрестили и своего сына.
Георгий получил прекрасное образование. С отличием он окончил гимназию и овладел несколькими языками. Он планировал стать филологом и даже выдержал вступительные экзамены на филологический факультет университета. Но в том же 1916 году его призвали на армейскую службу на флот.

На грани

Когда грянула Октябрьская революция, Лангемак, по одним данным, находился в эстонском Таллине (тогда город Ревель), где обучался на артиллерийских курсах, по другим — в Финляндии также в связи с армейской службой. Как бы то ни было, ни в том, ни в другом случае Георгий Эрихович физически не мог принимать никакого участия в перевороте.
Наконец в 1918 году он вернулся домой, а оттуда отправился в Одессу. Там Лангемак предпринял вторую попытку стать студентом-филологом, поступив в местный вуз. Однако молодому человеку так и не удалось посетить ни одной лекции: город оказался одним из центров противостояния белых и красных. Вскоре Одессу все-таки взяли последние.
Была объявлена мобилизация, и Лангемак снова очутился в рядах военных. Он вступил в партию, но, несмотря на это обстоятельство, с тех пор несколько раз оказывался на грани жизни и смерти. Так, его арестовали, приговорили к расстрелу, а затем отпустили в связи с Кронштадским восстанием. А в начале 1920-х годов Георгия Эриховича исключили из партии за то, что он обвенчался в церкви со своей женой.

Успех и расстрел

Однако судьба до определенного момента все же была к Лангемаку благосклонна. В 1928 году он окончил военно-техническую академию и стал трудиться в Газодинамической лаборатории. Через 5 лет на базе данной лаборатории был учрежден Реактивный НИИ, заместителем директора которого назначили именно Георгия Эриховича. В период своей работы как в лаборатории, так и в институте Лангемак занимался реактивными снарядами. Эти труды впоследствии и легли в основу легендарной «Катюши». В 1937 году за научные достижения самого Лангемака и его коллег отметили правительственными наградами.
Буквально через несколько недель после этого Лангемака взяли под стражу, а в 1938 году расстреляли. Ученого обвинили в шпионаже в пользу Германии, во вредительстве и в членстве в антисоветской организации.

Реабилитация

Не последнюю роль в печальной участи талантливого конструктора сыграл упомянутый выше инженер Андрей Костиков. Именно Костиков занял кресло Лангемака после его казни и стал «отцом» знаменитой «Катюши». Советская власть в свою очередь не раз отмечала деятельность Костикова по разоблачению так называемых «врагов народа».
Только спустя 2 года после смерти Сталина, то есть в 1955 году Лангемак был реабилитирован. А в конце 1980-х годов специальная комиссия наконец занялась расследованием в отношении Костикова и «его изобретения». В результате проделанной работы выяснилось, что Костиков был причастен к арестам Лангемака и его коллег, так как именно он (Костиков) возглавлял совет, который и признал работы ученых вредительскими.
В 1991 году Георгию Эриховичу окончательно было возвращено его доброе имя и признано его авторство в отношении «Катюши», а также присвоено звание героя Социалистического труда.
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