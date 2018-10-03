С-300 охватят все сирийское небо

Шойгу доложил Путину о доставке в Сирию ЗРК С-300

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании Совета безопасности РФ доложил президенту страны Владимиру Путину о поставках в зенитных ракетных систем С-300 в Сирию войскам, подконтрольным главе государства Башару Асаду . По его словам, Россия уже передала 49 единиц техники Сирии.

«В соответствии с решением президента мы приступили к выполнению ряда мероприятий, направленных на усиление систем ПВО САР, направленных в том числе и в первую очередь на защиту наших военнослужащих. Мы завершили поставку комплексов С-300», — отметил Шойгу.

Глава военного ведомства добавил, что российские и сирийские военные планируют до 20 октября развернуть в Сирии единую систему управления противовоздушной обороной.

«Что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября», — подчеркнул Шойгу.

По его словам, Россия контролирует ближнюю и дальнюю зону, с которой происходили заходы извне на сирийскую территорию. Ближняя зона составляет до 50 километров, а дальняя — 200 километров.

«Мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы. Добавили туда дополнительное оборудование», — сообщил министр обороны.

Кроме того, в течение трех месяцев будет закончено обучение сирийских зенитчиков для работы с комплексами С-300, передает ФАН.

В этой связи арабское издание написало, что Россия предпринимает активные шаги по контролю над воздушным пространством в Сирии после крушения Ил-20.

После того, как 17 сентября в небе над Сирией был сбит российский самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту, Москва пытается предотвратить новые возможные «оплошности Сирии», отмечает издание.

В частности, Россия планирует предоставить CАР лучшее противоракетное вооружение, которое может изменить баланс сил в ближневосточном регионе. Как отмечал Al-Monitor, Россия пытается воспрепятствовать действиям Израиля в небе над Сирией. Кроме того, новые меры по усилению противовоздушной обороны Сирии должны помочь в правильной идентификации российской авиации, говорилось в материале.

Вопрос заключается в том, окажут ли новые действия России по контролю за воздушным сирийским пространством большее влияние на Турцию или Израиль, подчеркивал Al-Monitor. Так, Анкара заинтересована в том, чтобы российские ЗРК С-300 были развернуты вблизи Алеппо и Идлиба.

Глава сирийского министерства иностранных дел Валид Муаллем пошутил о том, что в Сирии ждут не только поставок С-300 из России, но также и систем следующего поколения С-400.

«А еще ждем с нетерпением С-400», — сказал дипломат.

Он также утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, рассчитывает ли Сирия, что российские С-300, которые Сирия получит после трагедии с Ил-20, прикроют сирийское небо.

«Согласно заявлению министра обороны Шойгу, мы получим их в течение двух недель», — заявил глава сирийского внешнеполитического ведомства.

По его словам, в Сирии надеются, что комплексы С-300, поставленные Россией полностью «охватят сирийское небо».

Напомним, что Россия приняла решение поставить в Сирию комплексы С-300 после того с Ил-20. В ночь на 18 сентября — в Средиземном море произошла катастрофа российского самолета-разведчика Ил-20. Примерно в 23:00 по московскому времени воздушное судно, находясь в 35 км от сирийского побережья, пропало с радаров.

Это произошло ровно в то время, когда израильская авиация наносила удары по сирийской территории, а с французского военного корабля производился пуск ракет. Позже выяснилось, что самолет был сбит советским зенитно-ракетным комплексом С-200 ПВО Сирии. При этом, вина, по данным Минобороны России, лежит на Израиле, чьи истребители прикрылись российским самолетом от атак.

После этого в Москву прилетала израильская делегация, которая обсуждала инцидент с высокопоставленными российскими военными. Позднее заместитель главы российского МИДа Михаил Богданов рассказал о продолжении контактов с израильской стороной в связи с трагедией.

По словам дипломата, контакты между двум странами с связи с инцидентом продолжаются постоянно.