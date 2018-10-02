Ещё
США угрожают уничтожить российские ракеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США пригрозили уничтожить российские ракеты 

Lenta.ru + ещё 5 45 минут назад
США готовы уничтожить разрабатываемое российское оружие, которое нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом сообщила во вторник, 2 октября, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, передает Reuters.
Она заявила, что, если Москва продолжит тайно создавать запрещенные договором системы крылатых ракет, то Вашингтон рассмотрит вариант нанесения удара еще до того, как оружие будет готово к применению.
«В таком случае мы будем изучать возможность уничтожить ракету, которая может ударить по любой из наших стран», — сказала постпред.
По ее словам, США «несколько лет пытаются донести до России, что знают, что она нарушает соглашение» и показывали доказательства. Американцы надеются, что союзники помогут им привлечь Москву к ответу, в то же время Вашингтон привержен дипломатическому решению вопроса, добавила Хатчисон.
Комментария с российской стороны на заявление американского постпреда при НАТО пока не поступало.
В августе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год. Он предполагает расходы на национальную оборону в размере 716 миллиардов долларов. Как и в предыдущих бюджетах, в нынешнем содержатся обвинения России в нарушении Договора РСМД.
Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии170
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Калининграда взорвался паром с пассажирами70
ОБСЕ обнаружила «Бук» силовиков в Донбассе199
Восстановлены подробности взрыва у Калининграда7
Вилла Киселева в Крыму стала причиной скандала26
Украинский митрополит сделал резкое заявление139
Видео
00:29
Названа причина смерти Карцева
Шоу-бизнес
05:29
Россиян потянуло в Солсбери
Общество
01:27
У Калининграда взорвался паром с пассажирами
Происшествия
02:46
Звезда «Брата-2» рассказала о попытке самоубийства
Шоу-бизнес
00:41
ОБСЕ обнаружила «Бук» силовиков в Донбассе
В мире Украина
02:57
Пострадавший от пыток в колонии вышел на свободу
Происшествия
01:15
8-летняя девочка накинулась на вооруженных грабителей
Происшествия Другое
01:42
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению
В мире
06:37
Покойного Кобзона унизили после смерти Азнавура
Шоу-бизнес
01:26
Скрипаль поддержал воссоединение Крыма с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение