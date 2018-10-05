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В России заявили о «сворованных» США технологиях С-300
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В России заявили о «сворованных» США технологиях С-300 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
C российским зенитно-ракетным комплексом С-300 может сравниться только американский Patriot последней модификации, сказал «Комсомольской правде» бывший гендиректор головного системного конструкторского бюро концерна «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли. Фрагменты готовящегося к публикации интервью привел телеканал «Звезда».
«Потому что, пока мы делали С-400, американцы подсуетились, кое-что подворовали и довели до определенной кондиции», — сказал Ашурбейли.
По мнению бывшего гендиректора, у систем С-400 и С-500 конкурентов нет.
Согласно данным Ашурбейли, радиус поражения поставленных Россией в Сирию пусковых установок С-300, в зависимости от типа ракет, составляет от 150 до 250 километров.
«Кстати, сброс израильских управляемых бомб во время печально известного налета, когда погиб наш Ил-20, проводился с расстояния 100 километров. А это значит, что при наличии у сирийцев С-300, если бы мы их поставили в Сирию 2013 году (а мы отказались по большой просьбе Тель-Авива), то F-16 не могли бы так просто подлететь», — отметил бывший руководитель.
Поставка С-300 в Сирию вызвана инцидентом, произошедшим в сентябре, когда российский самолет-разведчик был сбит ракетой сирийской системы ПВО, отслеживавшей израильский истребитель F-16 Fighting Falcon. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.
Зенитная ракетная система С-300ПМ основана на комплексе С-300ПС. Россия приняла С-300ПМ на вооружение в 1993 году. Модернизированный комплекс способен уничтожать на расстоянии до 200 километров самолеты и гиперзвуковые крылатые ракеты.
В настоящее время доктор технических наук Ашурбейли, в 2001-2011 годах занимавший должность гендиректора «Алмаз-Антей», является главой Асгардии. Появление создаваемого в космосе государства, предполагающего монархическую форму правления, анонсировано в октябре 2016 года.
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