В России заявили о «сворованных» США технологиях С-300

«Потому что, пока мы делали С-400, американцы подсуетились, кое-что подворовали и довели до определенной кондиции», — сказал Ашурбейли.

По мнению бывшего гендиректора, у систем С-400 и С-500 конкурентов нет.

Согласно данным Ашурбейли, радиус поражения поставленных Россией в Сирию пусковых установок С-300, в зависимости от типа ракет, составляет от 150 до 250 километров.

«Кстати, сброс израильских управляемых бомб во время печально известного налета, когда погиб наш Ил-20, проводился с расстояния 100 километров. А это значит, что при наличии у сирийцев С-300, если бы мы их поставили в Сирию 2013 году (а мы отказались по большой просьбе Тель-Авива), то F-16 не могли бы так просто подлететь», — отметил бывший руководитель.

Поставка С-300 в Сирию вызвана инцидентом, произошедшим в сентябре, когда российский самолет-разведчик был сбит ракетой сирийской системы ПВО, отслеживавшей израильский истребитель F-16 Fighting Falcon. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.

Зенитная ракетная система С-300ПМ основана на комплексе С-300ПС. Россия приняла С-300ПМ на вооружение в 1993 году. Модернизированный комплекс способен уничтожать на расстоянии до 200 километров самолеты и гиперзвуковые крылатые ракеты.

В настоящее время доктор технических наук Ашурбейли, в 2001-2011 годах занимавший должность гендиректора «Алмаз-Антей», является главой Асгардии. Появление создаваемого в космосе государства, предполагающего монархическую форму правления, анонсировано в октябре 2016 года.