США уличили в краже российских военных технологий

США «украли» у России технологии С-300

Игорь Ашурбейли. США «подворовали» российские военные технологии, чтобы модифицировать свой зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом, как сообщает канал «Звезда», заявил бывший генеральный директор Головного системного конструкторского бюро концерна «Алмаз-Антей»

Ашурбейли дал интервью журналисту Виктору Баранцу. Оно пока не было опубликовано, однако в эфире шоу «Звезды» «Открытый эфир» Баранец процитировал отрывки из разговора.

По его словам, экс-глава ГСКБ заявил, что единственным в мире конкурентом российского ЗРК С-300 является последняя модификация американского Patriot. Однако лишь потому, что, пока «Алмаз-Антей» разрабатывал С-400, США «подсуетились» и «кое-что подворовали».

При этом Ашурбейли подчеркнул, что у комплексов С-400 и С-500 конкурентов нет.

Ранее Россия заявила о намерении передать Сирии ЗРК С-300 после падения по вине Израиля военного самолета РФ Ил-20. В том же интервью Игорь Ашурбейли отметил, что это позволит закрыть воздушное пространство в радиусе действия ЗРК.