Как микроволновки в Югославии «воевали» с НАТО

Зачем в Югославии во время войны выносили микроволновки на улицу

Гражданская война в Югославии в 90-е годы, с участием войск НАТО , отличалась странным сочетанием и даже противостоянием архаичного и суперсовременного оружия. Например, все стороны использовали в боях Т-34-85, иногда угнав их прямо с постмаментов. А стелс-бомбардировщик В-1 сербы сбили, обнаружив его с помощью старой советской РЛС, для чьих волн в метровом диапазоне самолёт был как на ладони. Но примечательнее всего — использование микроволновок в качестве оружия обороны.

Гриль не включать

В частности, работающие микроволновки помещали внутри макетов грузовиков и бронетехники, имитируя их работу и привлекая тем самым удар самонаводящихся натовских ракет и авиабомб на ложные цели, а реальная техника оставалась целёхонькой. Сами ли югославы додумались или же им российские учёные подсказали, не так важно.

Натовцы даже заявили об уничтожении более 100 танков, 250 бронетранспортеров и 389 пушек. Данные были получены после анализа 3000 вылетов почти 2000 пилотов. Независимые наблюдатели подтвердили поражение 13 танков и НАТО опубликовало новые данные, заявив о поражении 83-х танков и 153 иных бронемашин.

Мирные жители Белграда сначала просто выносили микроволновки на улицу, чтобы отвести крылатые ракеты от своих домов, но затем по телевидению предложили вариант получше, рассказав, как при помощи СВЧ-печек бороться с ракетами НАТО. Днём низколетящую крылатую ракету хорошо видно, а ночью её демаскирует огонь из сопла.

По сигналу воздушной тревоги белградцы выходили на балкон с микроволновками, направляли их на приближающуюся ракету, открывали дверцу и включали. СВЧ-излучение сотен печек сбивало работу электроники ракеты, и она падала.

Дальнобойность СВЧ-печек была до полутора километров, что защищало население от осколков во время возможного взрыва боеголовки упавшей ракеты. По крайней мере, о таком применении СВЧ-печек пишет Владимир Пугач, в 90-е годы входивший в учёный совет одного из российских технических ВУЗов.

Как микроволновка работает

Разрушительное воздействие электромагнитного импульса на электронику общеизвестно. Микроволны являются одной из форм электромагнитной энергии, перемещающейся со скоростью света. Их и используют в СВЧ-печках для быстрого приготовления пищи.

У микроволновки есть магнетрон, преобразующий электроэнергию в сверх-высокочастотное электрическое поле частотой 2450 Мегагерц (МГц) или 2,45 Гигагерц (ГГц). При закрытой дверце излучение не воздействует на окружающую среду или человека. Иное дело — открытая внутренняя камера, да ещё направленная определённым образом: своего рода электромагнитная пушка в миниатюре. Со всеми последствиями для объекта воздействия.