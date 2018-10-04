В Минобороны рассказали о пусках новейшего оружия

Межконтинентальную ракету «Сармат» запускали уже дважды за 2018 год

Российские Космические войска в 2018 году выполнили два пуска новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и один пуск "Ярса", сообщили журналистам в Минобороны России

Ранее в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

"Боевые расчеты государственного испытательного космодрома "Плесецк" провели один пуск ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1б", один пуск РКН легкого класса "Союз-2.1в", один пуск РКН "Рокот" с космическими аппаратами различного назначения, два пуска перспективной МБР типа "Сармат", а также один испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", — сказали в Минобороны.

Там также сообщили, что специалисты главного испытательного космического центра Космических войск провели и обеспечили проведение 14 запусков космических аппаратов с космодромов "Плесецк" и "Байконур".

"В текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели свыше 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки. При этом среднесуточный показатель составил более 1600 сеансов", — добавили в военном ведомстве.

Космические войска России отмечают 4 октября профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры — с космодрома "Байконур" был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление им в орбитальном полете осуществляли специалисты Космических войск.