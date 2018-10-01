Украина «нашла» ядерное оружие в Крыму

Россию заподозрили в размещении ядерного оружия в Крыму

По его словам, с территории полуострова осуществляются также поставки оружия в Сирию

«Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум инфраструктура для ядерного оружия», — сказал Климкин.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, когда большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. Киев не признает результаты плебисцита. Москва подчеркивает, что референдум проходил в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова в состав России легально.