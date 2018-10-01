Ещё
Украина «нашла» ядерное оружие в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россию заподозрили в размещении ядерного оружия в Крыму 

Lenta.ru + ещё 2 54 минуты назад
Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие или инфраструктуру для него. Об этом в эфире телеканала ATR заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает «Интерфакс».
По его словам, с территории полуострова осуществляются также поставки оружия в Сирию.
«Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум инфраструктура для ядерного оружия», — сказал Климкин.
Глава украинского МИД сообщил, что министерство планирует подготовить проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по поводу милитаризации Крыма.
Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, когда большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. Киев не признает результаты плебисцита. Москва подчеркивает, что референдум проходил в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова в состав России легально.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии81
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бунт обедневших москвичей»32
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину35
Познер жестко высказался после смерти Азнавура85
«Жирная свинья орала»: автомобилиста убили из-за музыки235
Конец близок: названа дата «смерти» Порошенко209
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение