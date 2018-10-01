Украина «поймала» Су-27 вблизи своих кораблей ВМС

Украина заявила о пролете Су-27 вблизи кораблей ВМС

Военно-морские силы Украины опубликовали видео пролета российского истребителя Су-27 во время учений «Казацкая вольница» в Азовском море. Ролик размещён на странице ВМС в Facebook.

«Шаровары стирайте!»: Российский истребитель пронёсся рядом с кораблями ВМС Украины pic.twitter.com/p5vXPIbECS— Я из Донецка (@andrey_sea73) 1 октября 2018 г. На нем видно, как истребитель проходит на малой высоте вблизи одного из украинских кораблей и меняет курс. «Пролет российского истребителя Су-27 у кораблей ВМС Украины во время выполнения ими задач в ходе стратегического командно-штабного учения», — говорится в подписи.

Каких-либо подтверждений, что это российский самолет, ВМС не предоставили.

Как сообщал News.ru, cтратегические учения «Казацкая вольница-2018» проходили с 25 по 29 сентября в южных регионах страны и в акватории Азовского моря. Задача совместных тренировок — отработать меры по отражению и сдерживанию агрессии с моря.