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Украина «поймала» Су-27 вблизи своих кораблей ВМС
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Украина заявила о пролете Су-27 вблизи кораблей ВМС 

News.ru + ещё 9 49 минут назад
Фото: Rob Schleiffert/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0
Военно-морские силы Украины опубликовали видео пролета российского истребителя Су-27 во время учений «Казацкая вольница» в Азовском море. Ролик размещён на странице ВМС в Facebook.
На нем видно, как истребитель проходит на малой высоте вблизи одного из украинских кораблей и меняет курс. «Пролет российского истребителя Су-27 у кораблей ВМС Украины во время выполнения ими задач в ходе стратегического командно-штабного учения», — говорится в подписи.
Каких-либо подтверждений, что это российский самолет, ВМС не предоставили.
Как сообщал News.ru, cтратегические учения «Казацкая вольница-2018» проходили с 25 по 29 сентября в южных регионах страны и в акватории Азовского моря. Задача совместных тренировок — отработать меры по отражению и сдерживанию агрессии с моря.
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