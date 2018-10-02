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Боевые машины РФ покажут свою мощь за рубежом
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БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» впервые продемонстрируют мощь за рубежом: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 52 минуты назад
Новейшие боевые машины десантников продемонстрируют ходовые и огневые качества на полигонах под Брестом с 3 по 5 октября.
Техника российских десантников — новейшие боевые машины БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» — впервые продемонстрирует свои технические возможности за пределами России. Техника примет участие в российско-белорусских военных учениях, которые пройдут на трех полигонах под Брестом с 3 по 5 октября.
Россию на совместных учениях представляет усиленная батальонная тактическая группа Рязанского парашютно-десантного полка, который первым в России получил новые БМД-4М и «Ракушки». В подобных маневрах полк также принимает участие впервые.
«Учения характерны тем, что воины-десантники двух союзных стран отрабатывают совместные боевые действия по выполнению учебно-боевых задач. На данном учении покажут все огневые и маневренные возможности боевых машин», — рассказал командир полка полковник Александр Корнев.
Всего в учениях примут участие порядка 1500 военнослужащих и 700 единиц техники России и Белоруссии. Военные отработают разведывательно-боевые действия в тылу противника, действия по проведению налетов и засад, а также захвата и уничтожение пунктов управления и тыловых пунктов противника.
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