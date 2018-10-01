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Страшную ошибку НАТО сочли незначительной
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Запустивший ракету по ошибке пилот НАТО отделался минимальным наказанием 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
За несанкционированный запуск над Эстонией ракеты «воздух — воздух», которая могла достигнуть российской границы, испанскому пилоту назначили минимальное дисциплинарное наказание.
Военно-воздушные силы Испании сочли это незначительным нарушением регламента и наказали пилота штрафом в размере недельной заработной платы или арестом на 14 дней, сообщает Postimees со ссылкой на испанскую газету EL PAÍS.
Несмотря на халатность пилота, ВВС решили, что были смягчающие факторы: отсутствие человеческих жертв и материального ущерба.
Издание отмечает, что последствия инцидента могли быть куда более существенными и страшными. Эксперты решили, что ракета продолжила полет и, скорее всего, самоуничтожилась в воздухе.
Напомним, что 7 августа входящий в состав миссии НАТО в Эстонии истребитель ВВС Испании во время полета по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух».
В ВВС Эстонии не исключили, что ракета в худшем случае могла оказаться в эстонско-российской приграничной зоне или вообще улететь за восточную границу: в Печоры или по ту сторону Чудского озера. МИД России кратко, но емко прокомментировал ситуацию и охарактеризовал НАТО.
Газета ВЗГЛЯД подробно описывала случившийся инцидент, а также реакцию Эстонии и ее опасения в адрес России.
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