Страшную ошибку НАТО сочли незначительной

Запустивший ракету по ошибке пилот НАТО отделался минимальным наказанием

За несанкционированный запуск над Эстонией ракеты «воздух — воздух», которая могла достигнуть российской границы, испанскому пилоту назначили минимальное дисциплинарное наказание.

Военно-воздушные силы Испании сочли это незначительным нарушением регламента и наказали пилота штрафом в размере недельной заработной платы или арестом на 14 дней, сообщает Postimees со ссылкой на испанскую газету EL PAÍS.

Несмотря на халатность пилота, ВВС решили, что были смягчающие факторы: отсутствие человеческих жертв и материального ущерба.

Издание отмечает, что последствия инцидента могли быть куда более существенными и страшными. Эксперты решили, что ракета продолжила полет и, скорее всего, самоуничтожилась в воздухе.

Напомним, что 7 августа входящий в состав миссии НАТО в Эстонии истребитель ВВС Испании во время полета по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух».

В ВВС Эстонии не исключили, что ракета в худшем случае могла оказаться в эстонско-российской приграничной зоне или вообще улететь за восточную границу: в Печоры или по ту сторону Чудского озера. МИД России кратко, но емко прокомментировал ситуацию и охарактеризовал НАТО.