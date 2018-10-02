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Украина заявила о «невидимости» бронекатеров для РФ
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На Украине заявили о «невидимости» бронекатеров для российского флота 

РИА Новости + ещё 13 11 часов назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Ходові випробування двох малих артилерійських бронекатерів у відритому морі
Командир украинского бронекатера "Кременчуг" Александр Регула заявил, что его корабль "невидим" для российского флота, об этом он сказал в интервью агентству "Укринформ".
Как утверждает Регула, "Кременчуг" под его командованием сопровождал переход украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" в Азовское море и при этом оставался "невидимым" для российских пограничников из-за "специальной геометрии, радиопоглощающих обводов корпуса и покраски катера".
При этом капитан катера заявил, что им удалось пройти до Керченского пролива "вообще незамеченными".
Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась весной, после того как Украина задержала российский траулер "Норд". Его капитану грозит до пяти лет лишения свободы за "незаконное посещение Крыма". Кроме того, в августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".
Российские власти в ответ усилили пограничные досмотры в своей части Азовского моря.
Позже Киев заявил, что намерен усилить военное присутствие в регионе, и перебросил в Азовское море два бронекатера типа "Гюрза-М". А 23 сентября через Керченский пролив прошли в Мариуполь корабль управления A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец".
На данный момент в составе ВМС Украины четыре катера типа "Гюрза-М". Все они построены на принадлежащем Петру Порошенко предприятии "Кузня на Рыбальском", недавно украинский президент заявил о планах продать завод. Несмотря на многочисленные просчеты в конструкции и проблемы, возникшие при приемке, украинское военное ведомство заказало еще два катера.
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