«Казань» вызвала в США восхищение и страх

Российскую подлодку «Казань» назвали самым грозным врагом флота США

Бывшее и нынешнее командование Военно-морского флота США выразило восхищение и одновременно чувство опасности в отношении новой российской подлодки «Казань». Ранее британские военные эксперты заявили, что российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 может стать успешным «оружием Третьей мировой войны».

Вторая российская подводная лодка типа «Северодвинск» — К-561 «Казань», которая является модифицированным продолжением проекта 08851 «Ясень-М», впервые отправилась в море для испытаний в начале прошедшей недели.

Бывшие высокопоставленные командиры Военно-морского флота США уже выразили свое восхищение и одновременно чувство опасности в отношении российской подлодки, передает американское издание The National Interest.

«Мы столкнемся с жестким потенциальным противником. Только посмотрите на северодвинскую версию российской атомной подводной лодки. Я крайне впечатлен этим кораблем», — сказал контр-адмирал Дейв Джонсон, который ранее был исполнительным директором программы Systems Command.

Действующий главнокомандующий силами ВМС США в Европе Джеймс Фогго также отметил, что расходование ресурсов и параллельное развитие ВМФ России показывает, что основные усилия по исследованию и развитию были направлены на укрепление подводного флота страны. Несмотря на это, отметил он, у Запада сохраняется асимметричное преимущество в этой сфере.

Это не первое российское оружие, вызывающее восторг и испуг со стороны НАТО . Так, двумя днями ранее британская газета Daily Express написала, что российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 (заводской индекс Т-50) может стать успешным «оружием Третьей мировой войны».

«Предупреждение о Третьей мировой войне: российские истребители Су-57 будут оснащены гиперзвуковыми ракетами», — приводит ФАН комментарии британских экспертов.

Аналитики выразили обеспокоенность вооружением и техническими характеристиками нового самолета. Они обратили внимание, что ракеты Р37М, которыми будет оснащен истребитель, способны поражать движущиеся на большой скорости цели на расстоянии более 300 км.

Кроме того, ракеты получат радиолокационную головку самонаведения и будут способны развивать скорость до 6 махов. Таким образом,

Су-57 станет серьезной угрозой для самых передовых истребителей западных стран, говорилось в материале.

За неделю до этого телеканал CNBC со ссылкой на источник в разведке США сообщал, что российский атомный подводный флот, который оснащен гиперзвуковыми ракетами, будет приведен в боевую готовность к 2024 году. В материале также отмечалось, что к этому сроку планируется увеличить количество новейших субмарин до восьми.

По словам собеседника телеканала, который ознакомился с докладом разведывательных служб США, имеются в виду, в частности подлодки «Борей-А». Согласно информации в материале, «для обеспечения финансирования восьми подлодок Москва сократила ассигнования на иные программы модернизации вооружений, в частности, касающиеся надводных кораблей».

Как подчеркнули в публикации, подлодки этого типа «могут запускать 20 межконтинентальных баллистических ракет „Булава“». Кстати, последние, как отмечалось в материале, «способны нести до десяти ядерных или гиперзвуковых блоков». Эксперты также уточнили, что одна подлодка способна запустить до 200 гиперзвуковых ракет, что является «угрозой, которую США в настоящее время не может отразить».

Тогда же National Interest, ссылаясь на Агентство иностранных военных исследований армии США (FMSO), заявило, что Россия ведет модернизацию «божественной» тяжелой артиллерии. В издании подробно остановились на 240-миллиметровом самоходном миномете 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубице 2С7 «Пион».

И миномет, и гаубица способны стрелять ядерными снарядами, что «НАТО познало бы на своем горьком опыте, если бы холодная война стала горячей», писало National Interest. Также отмечалось, что после окончания холодной войны Россия долгое время складировала свою крупнокалиберную артиллерию.

«По некоторым сообщениям, 2С4 модернизируют, чтобы интегрировать его в современные системы командования и управления и внедрить более совершенные системы связи и управления огнем», — заявили в FSMO.

В агентстве добавили, что модернизации также подлежит труба 2С4 и механизм возвратной пружины миномета. При этом аналитики не смогли дать точного ответа на вопрос, почем Россия решила вернуться к старому вооружению. По одной из версий, снаряды для «божественной» артиллерии значительно более дешевы в производстве, чем ракеты.

Чуть ранее заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружением и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты проверяют достоверность слов российского президента Владимира Путина о новейшем оружии России.

«Мы работаем с нашими ведомствами, партнерами и союзниками, чтобы подтвердить, верна ли данная информация», — сказала Томпсон во время выступления перед комитетом по международным делам сената США.

Путин в мартовском послании Федеральному собранию раскрыл подробности о новейших образцах российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире, передает НСН.

В частности, он рассказал о ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергетической установкой, авиационном комплексе «Кинжал», а также лазерном и гиперзвуковом оружии.