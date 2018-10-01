В России испытали «пушки-микроволновки»

Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия

В российских лабораториях и на полигонах начали проводить испытания новых образцов электромагнитного оружия. СВЧ-пушки будут способны полностью выжигать электронику врага, в том числе — начинку самонаводящихся ракет. Такое оружие в будущем планируется установить на российские беспилотники.

Новые образцы российского электромагнитного оружия начали проходить испытания в условиях полигонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Владимира Михеева, советника первого заместителя гендиректора Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в состав «Ростеха»).

«Испытания [электромагнитных пушек] проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах», — отметил Михеев.

Он подчеркнул, что в России не просто существуют, но и активно развиваются системы электромагнитного оружия, которые также называют СВЧ-пушками, действующими с помощью сверхвысокочастотного излучения. Кроме того, активно ведутся работы по защите от электромагнитного излучения.

СВЧ-пушки используют в качестве поражающего фактора излучение сверхвысокой частоты, «электромагнитный выстрел». В перспективе подобное оружие будет в состоянии полностью выжечь всю электронику противника — к примеру, вывести из строя головки самонаводящихся ракет. Электромагнитные пушки планируется устанавливать на российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) шестого поколения.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в разговоре с НСН заявил, что электромагнитное оружие уже давно стоит на вооружении в нашей стране, и отметил, что это направление активно развивалось еще во времена Советского Союза.

«Такие боеприпасы у нас уже есть, начиная от выстрела для гранатомета, заканчивая боевыми частями зенитных ракет. Сейчас такие электромагнитные генераторы просто усовершенствуются с использованием новых материалов, повышенным выходом электромагнитного излучения. <…> В конфликтах это не применялось. Были испытания, после чего были приняты на вооружение», — отметил специалист.

Российская оборонная промышленность неустанно развивается, и впечатляет не только россиян, но и западных партнеров. Британское издание The Daily Express опубликовало материал, в котором содержится предупреждение о том, что российский истребитель пятого поколения Су-57 может стать успешным «оружием Третьей мировой войны». В частности, британцев напугало то, что самолеты будут оснащаться гиперзвуковыми ракетами. Беспокойство у экспертов вызвали тактико-технические характеристики и вооружение нового истребителя. Они обратили внимание, что ракеты Р37М, которыми будет вооружен истребитель, способны поражать движущиеся на большой скорости цели на расстоянии более 300 километров.

Кроме того, ракеты получат радиолокационную головку самонаведения и будут способны развивать скорость до 6 Махов. Таким образом, отмечают авторы статьи, Су-57 станет серьезной угрозой для самых продвинутых истребителей армий Запада. При этом Су-57 стоит значительно меньше, чем его западные конкуренты — американцы F-22 и F-35.

За несколько дней до выхода этого текста, президент России Владимир Путин заявил, что новейшие образцы оружия, которые поступят в Вооруженные силы РФ в результате осуществления государственной программы, превосходят зарубежные аналоги. Глава российского государства подчеркнул, что уже в настоящий момент необходимо думать о создании новых видов вооружения. По словам политика, российская военная программа уже рассчитана до 2027 года, и уже в ближайшее время начнется ее реализация.

Запад всегда интересовался русским оружием, но особенно большой ажиотаж поднялся вокруг разработок российских ученых и инженеров после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Российский лидер представил новые образцы вооружений. В их числе — авиационный комплекс «Кинжал», ракетный комплекс «Сармат», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и лазерное оружие.

Кроме того, президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.