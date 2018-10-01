В РФ начались испытания СВЧ-оружия

В России начали испытывать СВЧ-пушки

Системы электромагнитного оружия или СВЧ-пушки развиваются «очень эффективно развиваются», отметил Михеев, слова которого приводит ТАСС

Представитель концерна добавил, что испытания постоянно проходят как в лабораторных условиях, так и на полигонах. Также проводятся работы над системами защиты от электромагнитного вооружения.

В качестве поражающего фактора в СВЧ-пушках используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, известное также как «электромагнитный выстрел». Такое оружие в перспективе сможет полностью уничтожать электронику противника. СВЧ-пушками планируется вооружать российские беспилотники шестого поколения.