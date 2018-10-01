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Россия начала испытания уникального оружия
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В России начали испытывать СВЧ-пушки 

News.ru + ещё 4 5 часов назад
Российское электромагнитное оружие проходит испытания в условиях полигонов. Об этом заявил советник первого замруководителя концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.
Системы электромагнитного оружия или СВЧ-пушки развиваются «очень эффективно развиваются», отметил Михеев, слова которого приводит ТАСС.
Представитель концерна добавил, что испытания постоянно проходят как в лабораторных условиях, так и на полигонах. Также проводятся работы над системами защиты от электромагнитного вооружения.
В качестве поражающего фактора в СВЧ-пушках используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, известное также как «электромагнитный выстрел». Такое оружие в перспективе сможет полностью уничтожать электронику противника. СВЧ-пушками планируется вооружать российские беспилотники шестого поколения.
В октябре 2017 года генерал-майор Олег Кислов отметил, что на полигоне Капустин Яр в Астраханской области применяются новые физические принципы с применением нового вооружения, такого как электромагнитные пушки, управляемые электронные боеприпасы и СВЧ-оружие.
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