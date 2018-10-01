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Армию РФ вооружат мощным артиллерийским комплексом
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В России будет создан новейший артиллерейский комплекс «Набросок» 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
В России появится новый артиллерийский комплекс — "Набросок". Он будет разработан для артиллерии и ракетных войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на главкома сухопутных войск генерала-полковника Олега Салюкова. Данный комплекс артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена будет создаваться с разными вариантами шасси, причем в числе прочих будет вариант для боевых подразделений, расположенных в Арктике.
Салюков рассказал также о межвидовом артиллерийском комплексе "Коалиция-СВ". Его разработка почти завершена. Эта самоходная гаубица будет способна вести стрельбу в инновационном режиме — "Шквал огня". Несколько снарядов выпускаются под разными углами и одновременно поражают цель.
Кроме того, в ближайшее время на вооружении Российской армии появятся новейшие боевые платформы "Армата", БТР "Бумеранг", "БМП "Курганец-25". В 2019 году завершится модернизация артиллерийского комплекса "Пион" — одного из самых мощных в мире. А к 2020 году будет усовершенствован сверхмощный миномет "Тюльпан".
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