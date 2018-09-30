Названо самое грозное оружие РФ для США

Российская субмарина стала самым грозным противником флота США — СМИ

По мнению американского издания National Interest, таким противником является новейшая российская АПЛ «Казань».

Авторитетное американское издание National Interest назвало «самой грозной вражеской субмариной» для американского флота российскую подводную лодку «Казань».

Как сообщалось ранее, АПЛ «Казань» будет принята на вооружение ВМФ России в 2019 году.

Многоцелевые атомные субмарины «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск» строятся по усовершенствованному проекту «Ясень-М». Они имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров. Кроме того, экипаж подлодок составляет 64 человека, а ее скорость достигает 31 узлов. На вооружении подлодки стоят крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».