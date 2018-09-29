Названа «самая грозная» подлодка России

«Самой грозной» субмариной для флота США является российская многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М», считает американское издание National Interest.
Контр-адмирал Дэйв Джонсон, говоря о субмарине «Казань», отметил, что США столкнутся с «суровым потенциальным противником», передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.
«Достаточно только взглянуть на «Северодвинск», — отметил Джонсон.
Впечатляющей подлодку «Северодвинск» называл и главнокомандующий ВМС США в Европе Джеймс Фогго.
«Если посмотреть на развитие российского ВМФ, как расходовались ресурсы, станет ясно, что основные усилия по исследованию и развитию были в первую очередь направлены на укрепление подводного флота», — сказал он.
В то же время издание считает, что у США остается преимущество в этой сфере.
Во вторник головная многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» вышла в море для прохождения заводских испытаний.
Ранее сообщалось, что до 2020 года для ВМФ планируется построить семь подлодок проекта «Ясень», шесть из них — по модернизированному проекту 885М.