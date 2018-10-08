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Главный раввин РФ раскритиковал решение Москвы
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Главный раввин России раскритиковал поставку С-300 Сирии 

РИА Новости + ещё 120
Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал решение Москвы поставить Сирии зенитно-ракетных комплексы С-300 в Сирию. Его слова передает израильское издание "Гаарец".
"Я думаю, что это ошибка, которая лишь добавит проблем в регионе", — сказал Лазар.
Москва решила поставить Сирии комплексы С-300 после трагедии с Ил-20 17 сентября. При крушении самолета погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны ответственность за их гибель возлагает на Израиль, поскольку израильские летчики прикрылись Ил-20 и подставили его под удар сирийской ПВО.
Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии предусматривают не только поставки С-300, но и оснащение командных пунктов сирийских ПВО автоматизированными системами управления и осуществление радиоэлектронного подавления спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на территории Арабской Республики.
На прошлой неделе в Сирию уже прибыли первые четыре пусковые установки С-300 и другая техника. Обучить сирийских военных работе с ними планируется за три месяца.
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