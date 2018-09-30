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Украина рассчитывает купить у США системы ПВО
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Украина рассчитывает купить у США системы ПВО 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Киев хотел бы приобрести у США системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN.
"Мы бы очень рассчитывали купить систему противовоздушной обороны, — сказал Порошенко на английском языке. — Поскольку для нас существует угроза массированной атаки со стороны России с применением авиации". По его словам, указанные вооружения нужны Киеву, чтобы власти РФ "понимали, что они заплатят гораздо более высокую цену, если решат пересечь еще одну красную линию и атаковать нашу [украинскую] территорию".
"Мы не просим, чтобы американские солдаты защищали Украину. Мы просто просим установить эффективное сотрудничество с целью обеспечения глобальной безопасности, в котором лидирующую роль будут играть США", — добавил украинский президент.
Говоря о поставках на Украину американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, Порошенко отметил: "Это чрезвычайно важно с символической точки зрения. Поскольку это первые летальные вооружения, которые мы получили, определенно они предназначены для оборонительных операций". По его мнению, таким образом Украина стала страной, с которой США осуществляют военно-техническое сотрудничество.
Порошенко также констатировал, что США ранее согласились передать Киеву два американских патрульных катера. "Это помогает нам решить другую проблему — то, что Россия пытается оккупировать Азовское море", — сказал он. Как сообщили ранее на этой неделе в Пентагоне, Киеву бесплатно переданы два подержанных американских патрульных катера класса Island, однако их модернизация и транспортировка, согласно сделке, обойдется Украине в $9 млн  Оборонный бюджет США на 2019 составляет $716 млрд На оказание военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, Вашингтон заложил $250 млн В 2018 году для оказания военной помощи Украине в американском бюджете предусмотрены $200 млн
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