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Пентагон высказался о первом боевом вылете F-35B
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Пентагон признал успешным первый боевой вылет нового истребителя F-35B 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Википедия
Пентагон официально подтвердил проведение первого боевого вылета новейшего истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35B в Афганистане, где тот успешно нанес удар по наземным целям.
"Удар, нанесенный в поддержку операции по зачистке местности на земле, был оценен командованием наземных сил как успешный", — сказано в заявлении Пентагона, распространенном в пятницу.
В Twitter морской пехоты США размещено видео, на котором показаны сначала взлет одного из F-35 с палубы универсального десантного корабля Essex, а потом момент его вертикальной посадки на палубу. Essex действует в составе пятого флота американских ВМС в западной части Индийского океана — Аравийском море и Персидском заливе.
F-35B — единственная из трех модификаций самолета, способная на вертикальную посадку, кроме того она требует минимальную дистанцию для разбега.
Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 триллиона долларов — это самая дорогая программа производства оружия в истории. Разработчики столкнулись с многочисленными проблемами, потратили на сотни миллиардов долларов больше, чем планировалось, и опоздали с введением самолета в строй как минимум на семь лет.
Стоимость постройки одного такого самолета оценивается в 150 миллионов долларов, а расходы на час его полета — в 35 тысяч долларов.
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