В США признали заметность F-22 для Су-35

Дэйв Маджумдар. Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor при определенных условиях уязвим для обнаружения и отслеживания в инфракрасном диапазоне, пишет автор The National Interest

Эксперт американского журнала отмечает, что F-22 способен оставаться малозаметным в инфракрасном диапазоне электромагнитных волн в случае, когда машина находится на большом удалении от датчика противника, который не должен быть направлен напрямую на самолет.

«На малых расстояниях Raptor появится на инфракрасных датчиках точно так же, как и любой другой самолет», — резюмирует Маджумдар.

Автор напоминает, что ранее F-22 Raptor неоднократно наблюдался гражданскими и военными инфракрасными системами поиска и отслеживая. В частности, такую возможность продемонстрировали: в 2009 году — система OSF (Optronique secteur frontal) французского истребителя Rafale, в 2010 году на авиасалоне Farnborough (Великобритания) — оборудование американской компании FLIR Systems и в 2012 году на учениях Red Flag-Alaska (США) — система EuroFIRST PIRATE (Passive Infrared Airborne Track Equipment) немецкого истребителя Typhoon.

Маджумдар полагает, что оптико-локационная станция ОЛС-35, установленная на российском истребителе Су-35, менее эффективна, чем EuroFIRST PIRATE (обнаружившая F-22 Raptor на расстоянии около 37 километров), но также способна обнаруживать и отслеживать американский истребитель.

«В конечном счете, такая система длинноволнового инфракрасного поиска и отслеживания, которая может наблюдать малозаметные самолеты на различных расстояниях, представляет наибольшую угрозу для таких самолетов, как F-22», — пояснил эксперт.

Таким образом в The National Interest отреагировали на появившееся в сентябре изображение в Instagram, в русскоязычном описании которого утверждается, что там демонстрируется «F-22 Raptor в прицеле нашего Су-35».

Кроме того, в публикации Маджумдар отметил, что современные технологии позволяют не только обнаруживать в инфракрасном режиме малозаметные стелс-самолеты, но и определять расстояние до них. Для этого достаточно двух разнесенных в воздухе машин, оснащенных инфракрасными датчиками поиска и отслеживания, а также каналов обмена данных между ними и программного обеспечения, анализирующего получаемую информацию.

«Пентагону, вероятно, придется учитывать инфракрасное излучение в качестве потенциальной угрозы для малозаметных самолетов, поскольку им прорабатываются требования к будущим истребителям», — заключает автор.

В мае The National Interest отмечал, что системы поиска и отслеживания, работающие в длинноволновой области инфракрасного излучения, разрабатываемые Китаем и Россией, в 2020-х годах будут способны обнаруживать американские истребители F-22 и F-35 Lightning II.