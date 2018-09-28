В Британии испугались видео со стрельбами российского «Бастиона»

Видео с учений Северного флота, на котором показана работа берегового комплекса «Бастион», испугало британский таблоид The Daily Express, который заявил, что Россия «угрожает третьей мировой войной».

Заголовок статьи — «Россия угрожает третьей мировой: Путин одобрил первый запуск сверхзвуковых ракет». В нем не указывается, что речь идет об учениях, а статья проиллюстрирована коллажем, на котором президент России Владимир Путин изображен крупным планом на фоне летящих ракет, передает РИА «Новости»

«Леденящие кровь видеоматериалы демонстрируют запуск сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет «Оникс» с острова Котельный», — сообщается в статье.

Издание отмечает, что стрельбы прошли в Арктике, и это совпало с заявлениями Москвы о нахождении под арктическим льдом полезных ископаемых. Как это связано с пуском ракет, издание не поясняет.

Накануне сообщалось, что в ходе тактических учений в Арктике Северный флот впервые применил береговой ракетный комплекс «Бастион». Стрельба велась по морской мишени в море Лаптевых на расстоянии 60 км от «Бастиона».