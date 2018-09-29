Ещё
США нашли замену российским ракетным двигателям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США выбрали замену для российских РД-180 

Lenta.ru + ещё 27 6 часов назад
Фото: Phelan M. Ebenhack / AP Photo
Двигатель BE-4 компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса выбран в качестве замены российских двигателей РД-180, используемых в американских ракетах Atlas V. Об этом сообщает портал Spaceflightnow со ссылкой на твит компании United Launch Alliance, частного подрядчика NASA.
Американский силовой агрегат работает на метане и жидком кислороде, и обладает меньшей тяговооруженностью, чем керосиновый РД-180. Он будет устанавливаться на ракеты Vulcan производства ULA. Помимо этого, Blue Origin также планирует устанавливать BE-4 на собственные ракеты тяжелого класса New Glenn, которые должны появиться в середине 2020-х годов.
Отечественные двигатели выпускает НПО «Энергомаш». В январе гендиректор предприятия Игорь Арбузов заявил, что более половины выручки завода формируется из поставок двигателей в США — РД-180 для United Launch Alliance и РД-181 для Orbital ATK (в настоящее время входит в Northrop Grumman).
В частности, в 2018 году предприятие планирует поставить заказчикам силовые агрегаты трех типов — 11 двигателей РД-180, 6 двигателей РД-181 и два РД-191, то есть из 19 силовых установок 17 предназначены для США, тогда как России требуется всего две.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии30
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приняла решение по Донбассу
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»
Климкин заявил о «глубокой» изоляции России118
Связанный со «Скрипалями» журналист сбежал из России26
«Мне и 100 миллионов было бы мало»
Видео
01:20
Новейший истребитель США разбился
Происшествия Армия
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
00:19
Реактивный снаряд прилетел в Ингушетию
Общество
01:33
Убийство известного рэпера попало на видео
Шоу-бизнес Криминал
06:07
Меркель отказывает Путину в почестях
В мире Политика
02:11
Старт продаж iPhone в Москве вылился в скандал
Общество
05:01
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»
Шоу-бизнес
03:42
«Какая глупая смерть»: трагедия в Петербурге
Происшествия
01:21
Раскрыты подробности в деле убийства журналистов РФ
Происшествия
03:32
Россия нашла новый ответ на трагедию с Ил-20
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение