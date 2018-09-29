США нашли замену российским ракетным двигателям

США выбрали замену для российских РД-180

Двигатель BE-4 компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса выбран в качестве замены российских двигателей РД-180, используемых в американских ракетах Atlas V. Об этом сообщает портал Spaceflightnow со ссылкой на твит компании United Launch Alliance, частного подрядчика NASA

Американский силовой агрегат работает на метане и жидком кислороде, и обладает меньшей тяговооруженностью, чем керосиновый РД-180. Он будет устанавливаться на ракеты Vulcan производства ULA. Помимо этого, Blue Origin также планирует устанавливать BE-4 на собственные ракеты тяжелого класса New Glenn, которые должны появиться в середине 2020-х годов.

Отечественные двигатели выпускает НПО «Энергомаш» . В январе гендиректор предприятия Игорь Арбузов заявил, что более половины выручки завода формируется из поставок двигателей в США — РД-180 для United Launch Alliance и РД-181 для Orbital ATK (в настоящее время входит в Northrop Grumman).

В частности, в 2018 году предприятие планирует поставить заказчикам силовые агрегаты трех типов — 11 двигателей РД-180, 6 двигателей РД-181 и два РД-191, то есть из 19 силовых установок 17 предназначены для США, тогда как России требуется всего две.